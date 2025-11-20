logo

BTC/USD

82188

ETH/USD

2682.01

USD/UAH

42.15

EUR/UAH

48.52

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Залужный назвал единственный честный способ победить Россию: озвучено срочное заявление
commentss НОВОСТИ Все новости

Залужный назвал единственный честный способ победить Россию: озвучено срочное заявление

Посол Украины в Великобритании считает, что определение политической цели войны – самое сложное для политика и часто ошибочное

20 ноября 2025, 10:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Бывший главнокомандующий ВСУ и нынешний посол Украины в Великобритании Валерий Залужный объяснил, что для Украины означает победа в войне и какую политическую цель она ставит перед собой. Его комментарии прозвучали во время выступления на политической конференции New Statesman Politics Live в Лондоне, сообщает The New Statesman.

Залужный назвал единственный честный способ победить Россию: озвучено срочное заявление

Фото: из открытых источников

"Когда мы говорим о победе, честно говоря, это – уничтожение Российской империи. А поражение – полная оккупация Украины и ее крах. Все остальное – только затягивание войны. Мы стремимся к полной победе, то есть крушению Российской империи", – отметил Залужный.

В то же время, он подчеркнул, что война продолжается не только на поле боя, но и в политической и экономической плоскостях.

" Сегодня важным элементом формирования политических целей является вопрос гарантий безопасности. Это может быть членство в НАТО, ядерное оружие на территории Украины или сильные вооруженные силы, способные сдержать Россию. Однако сейчас об этом говорить рано из-за технологической и доктринальной неготовности других стран " , — пояснил посол.

Залужный также отметил, что определение политической цели войны – это самый сложный тест для политика, и на этом этапе часто возникают серьезные ошибки.

"Главная политическая цель Украины сегодня – лишить Россию способности атаковать нашу страну на длительный и четко определенный период. Формы агрессии могут меняться, но все они должны служить одной цели", – подытожил Залужный.

Как уже писали "Комментарии", пока Дональд Трамп открыто критиковал Владимира Путина и вводил санкции против крупнейших российских нефтяных компаний, представители двух лидеров активно обсуждали будущее Украины. Как отмечает обозреватель The Telegraph Дэвид Блэр, редко можно встретить столь вопиющий контраст между громкими публичными заявлениями и конкретными действиями.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости