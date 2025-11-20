Залужный назвал единственный честный способ победить Россию: озвучено срочное заявление

Бывший главнокомандующий ВСУ и нынешний посол Украины в Великобритании Валерий Залужный объяснил, что для Украины означает победа в войне и какую политическую цель она ставит перед собой. Его комментарии прозвучали во время выступления на политической конференции New Statesman Politics Live в Лондоне, сообщает The New Statesman.

Фото: из открытых источников

"Когда мы говорим о победе, честно говоря, это – уничтожение Российской империи. А поражение – полная оккупация Украины и ее крах. Все остальное – только затягивание войны. Мы стремимся к полной победе, то есть крушению Российской империи", – отметил Залужный.

В то же время, он подчеркнул, что война продолжается не только на поле боя, но и в политической и экономической плоскостях.

" Сегодня важным элементом формирования политических целей является вопрос гарантий безопасности. Это может быть членство в НАТО, ядерное оружие на территории Украины или сильные вооруженные силы, способные сдержать Россию. Однако сейчас об этом говорить рано из-за технологической и доктринальной неготовности других стран " , — пояснил посол.

Залужный также отметил, что определение политической цели войны – это самый сложный тест для политика, и на этом этапе часто возникают серьезные ошибки.

"Главная политическая цель Украины сегодня – лишить Россию способности атаковать нашу страну на длительный и четко определенный период. Формы агрессии могут меняться, но все они должны служить одной цели", – подытожил Залужный.

