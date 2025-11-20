Україну чекає нечуваний жах: на Заході шокували перспективами мирного плану

Поки Дональд Трамп відкрито критикував Володимира Путіна і запроваджував санкції проти найбільших російських нафтових компаній, представники двох лідерів активно обговорювали майбутнє України. Як відзначає оглядач The Telegraph Девід Блер, рідко можна зустріти настільки кричущий контраст між гучними публічними заявами та конкретними діями.

Фото: з відкритих джерел

У результаті з’явилася ситуація, до якої Путін завжди прагнув: фактична згода США на умови врегулювання, сприятливі для Росії.

"Немов у повторюваному кошмарі, Україна і решта Європи знову зіткнулися з перспективою того, що Трамп об'єднається з Путіним, щоб нав'язати Володимиру Зеленському мирну угоду", – пише Блер.

За його словами, європейські країни, включно з Великою Британією, відкидають таку можливість не через небажання миру, а через очевидну загрозу: якщо Путіну дозволити отримати більшість того, що він прагне, він незмінно повернеться по більше і найближчими роками розпочне нове кровопролитне вторгнення.

План з 28 пунктів, який розглядається, містить умови, що роблять цю загрозу реальною. Україні довелося б передати Росії весь Донбас, відмовитися від тисяч квадратних миль територій, які ЗСУ захищали ціною великих жертв, а також скоротити чисельність армії та відмовитися від далекобійної зброї.

"Ці умови, якщо їх буде реалізовано, нададуть Путіну найкращий можливий плацдарм для третього вторгнення в Україну з метою захоплення решти країни, ймовірно, після короткого перепочинку для поповнення арсеналів і відновлення сил", – підкреслює Блер.

Єдиним запобіжником від катастрофи можуть стати американські гарантії безпеки для України після укладення угоди. Ця вимога завжди була ключовою, адже Путіна утримувало б від нового наступу лише усвідомлення можливої війни з США.

Однак гарантії безпеки можуть бути різними – від малоефективних до надійних. Українці особливо чутливі до цього питання, адже навіть наявні нині американські гарантії не завжди сприймаються як абсолютний захист, нагадує Блер.

Як вже писали "Коментарі", перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця на платформі X зазначив, що поява такого плану і його зміст нагадують йому ІПСО — інформаційно-психологічну спеціальну операцію.