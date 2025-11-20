Пока Дональд Трамп открыто критиковал Владимира Путина и вводил санкции против крупнейших российских нефтяных компаний, представители двух лидеров активно обсуждали будущее Украины. Как отмечает обозреватель The Telegraph Дэвид Блэр, редко можно встретить столь вопиющий контраст между громкими публичными заявлениями и конкретными действиями.

Фото: из открытых источников

В результате появилась ситуация, к которой Путин всегда стремился: фактическое согласие США на условия урегулирования, благоприятные для России.

"Как будто в повторяющемся кошмаре, Украина и остальная Европа вновь столкнулись с перспективой того, что Трамп объединится с Путиным, чтобы навязать Владимиру Зеленскому мирное соглашение", – пишет Блэр.

По его словам, европейские страны, включая Великобританию, исключают такую возможность не из-за нежелания мира, а из-за очевидной угрозы: если Путину позволит получить большинство того, что он стремится, он неизменно вернется по большему и в ближайшие годы начнет новое кровопролитное вторжение.

Рассматриваемый план из 28 пунктов содержит условия, делающие эту угрозу реальной. Украине пришлось передать России весь Донбасс, отказаться от тысяч квадратных миль территорий, которые ВСУ защищали ценой больших жертв, а также сократить численность армии и отказаться от дальнобойного оружия.

"Эти условия, если они будут реализованы, предоставят Путину наилучший возможный плацдарм для третьего вторжения в Украину с целью захвата остальной страны, вероятно, после короткой передышки для пополнения арсеналов и восстановления сил", — подчеркивает Блэр.

Единственным предохранителем от крушения могут стать американские гарантии безопасности для Украины после заключения соглашения. Это требование всегда было ключевым, ведь Путина удерживало от нового наступления лишь осознание возможной войны с США.

Однако гарантии безопасности могут быть разными – от малоэффективных до надежных. Украинцы особенно чувствительны к этому вопросу, ведь даже имеющиеся сейчас американские гарантии не всегда воспринимаются как абсолютная защита, напоминает Блэр.

Как уже писали "Комментарии", первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица на платформе X отметил, что появление такого плана и его содержание напоминают ему ИПСО — информационно-психологическую специальную операцию.