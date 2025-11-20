В Україні розгромили план припинення війни, який пропонує Віткофф: що сталося

Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця на платформі X зазначив, що поява такого плану і його зміст нагадують йому ІПСО — інформаційно-психологічну спеціальну операцію.

"Читаю тут про деякі плани і спадає на думку щонайменше два феномена — Держплан (Госплан московською) — фабрика нереалістичних планів і ІПСО — спланована маніпуляція інформацією для впливу на думки та емоції людей, яка відрізняється від звичайних фейків своєю продуманістю і чіткими цілями. Остання використовується також для того, щоб посіяти паніку, розколоти суспільство… Так що там, кажете, сьогодні розганяють про „плани“…", — написав Кислиця.

Своє скептичне ставлення до можливості реалізації цього плану висловив український економіст та президент Київської школи економіки, Тимофій Милованов, на Facebook. Він наголосив, що ініціатива Віткоффа націлена на те, щоб змусити Україну йти на умови Москви: скорочення армії, відступ на нові території та обмеження озброєння.

"Трамп очікувано скористався Міндічгейтом, щоб спробувати змусити Зеленського піти на умови Москви: зменшення армії, здача нових територій, обмеження зброї тощо. Це не спрацює. В черговий раз американці помиляються, думаючи, що вони можуть нагнути Україну. Насправді, це показує непродуманість дій США, їхню стратегічну слабкість та відсутність розуміння ситуації і довгострокового планування. Головний прокол Трампа в тому, що він вважає, що суспільне обурення корупцією в Україні це те саме що слабкий Зеленський, який піде на будь-які умови. Тиск Трампа як завжди знов посилить підтримку Зеленського і консолідує суспільство. Ці "великі" держави постійно роблять ту саму помилку, вважаючи, що тиск працює. Хіба чотири роки війни та вся історія України не довели, що тиснути на Україну не дає результату", — написав Милованов.

Як вже писали "Коментарі", президент США Дональд Трамп доручив лідеру республіканської більшості в Сенаті Джону Тюну продовжити роботу над двопартійним законопроєктом, який передбачає санкції проти Росії. Про це повідомив сенатор-республіканець Ліндсі Грем, інформує CNN.