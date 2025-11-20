В Украине разгромили план прекращения войны, который предлагает Виткофф: что произошло

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица на платформе X отметил, что появление такого плана и его содержание напоминают ему ИПСО – информационно-психологическую специальную операцию.

"Читаю здесь о некоторых планах и приходит на ум по меньшей мере два феномена — Госплан (Госплан на московском) — фабрика нереалистичных планов и ИПСО — спланированная манипуляция информацией для влияния на мысли и эмоции людей, которая отличается от обычных фейков своей продуманностью и четкими целями. Последняя используется также для того, чтобы посеять панику, расколоть общество… Так что там, говорите, сегодня разгоняют о планах…", — написал Кислица.

Свое скептическое отношение к возможности реализации этого плана выразил украинский экономист и президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов на Facebook. Он подчеркнул, что инициатива Виткоффа нацелена на то, чтобы вынудить Украину идти на условия Москвы: сокращение армии, отступление на новые территории и ограничение вооружения.

"Трамп ожидаемо воспользовался Миндичгейтом, чтобы попытаться заставить Зеленского пойти на условия Москвы: уменьшение армии, сдача новых территорий, ограничение оружия и т.д. Это не сработает. В очередной раз американцы ошибаются, полагая, что они могут нагнуть Украину. На самом деле это показывает непродуманность действий США, их стратегическую слабость и отсутствие понимания ситуации и долгосрочного планирования. Главный прокол Трампа в том, что он считает, что общественное возмущение коррупцией в Украине это сродни слабому Зеленскому, который пойдет на любые условия. Давление Трампа, как всегда, вновь усилит поддержку Зеленского и консолидирует общество. Эти "великие" государства постоянно совершают ту же ошибку, считая, что давление работает. Разве четыре года войны и вся история Украины не доказали, что давить на Украину не приносит результата", — написал Милованов.

Как уже писали "Комментарии", президент США Дональд Трамп поручил лидеру республиканского большинства в Сенате Джону Тюну продолжить работу над двухпартийным законопроектом, предусматривающим санкции против России. Об этом сообщил сенатор-республиканец Линдси Грэм, передает CNN.