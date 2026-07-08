Залпи балістики і далі будуть кошмарити українців: озвучено приголомшливий прогноз

У ніч проти 6 липня російські війська здійснили один із наймасштабніших ракетних ударів по Україні, застосувавши близько трьох десятків балістичних ракет. Значну частину цих цілей не вдалося знищити через дефіцит засобів протиракетної оборони. Про це розповів військовий експерт Павло Нарожний.

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За його словами, Росія продовжує підтримувати високі темпи виробництва балістичного озброєння. Раніше Головне управління розвідки повідомляло, що російський військово-промисловий комплекс здатний виготовляти до 60 балістичних ракет щомісяця, залежно від їхнього типу.

Втім, лише власним виробництвом Кремль не обмежується. Експерт наголосив, що РФ має накопичені запаси ракет, точний обсяг яких оцінити складно. Крім того, Москва отримує підтримку від Північної Кореї, яка постачає балістичні ракети KN-23 – аналог російського комплексу "Іскандер-М".

Нарожний також звернув увагу, що останнім часом російські війська дедалі частіше використовують для ударів ракети, створені на базі зенітних комплексів С-300 та С-400.

"Вона не така потужна, як "Іскандер", несе меншу бойову частину, але все одно є дуже небезпечною. Тому загроза залишається високою", – зазначив експерт.

Оцінюючи можливості Росії щодо проведення нових масованих атак, Нарожний пояснив, що такі операції потребують серйозної підготовки. Після масштабного удару 6 липня вже в ніч на 8 липня окупанти випустили лише п'ять балістичних ракет, що свідчить про різний масштаб атак.

За словами військового експерта, організація комбінованих ударів пов'язана зі складною логістикою: необхідно накопичити ракети й дрони, доставити їх до місць запуску, підготувати носії та спланувати саму операцію.

"У найкращому випадку вони можуть проводити такі масовані атаки раз на п'ять-шість днів. З технічної точки зору зробити це швидше практично неможливо", – пояснив Нарожний.

Як вже писали "Коментарі", у середу, 8 липня, російські війська здійснили чергову атаку безпілотниками на Київ. Один із дронів упав у Деснянському районі неподалік газорозподільної станції, після чого стався вибух. Унаслідок удару постраждали люди, на місці працювали екстрені служби.