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Небезпечні дрони перетворили Київ на пекло: монітори приголомшили наслідками "прильотів"

Моніторингові ресурси повідомляють про наближення до Києва нової групи реактивних безпілотників

8 липня 2026, 14:20
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Клименко Елена

У середу, 8 липня, російські війська здійснили чергову атаку безпілотниками на Київ. Один із дронів упав у Деснянському районі неподалік газорозподільної станції, після чого стався вибух. Унаслідок удару постраждали люди, на місці працювали екстрені служби.

Небезпечні дрони перетворили Київ на пекло: монітори приголомшили наслідками "прильотів"

Фото: з відкритих джерел

Про перші наслідки атаки повідомив мер столиці Віталій Кличко. За його словами, спочатку було відомо про двох поранених, яких медики оперативно доправили до лікарні.

"Двоє постраждалих у Деснянському районі, де ворожий БпЛА впав поруч із газорозподільною станцією. Обох поранених медики госпіталізували", – повідомив міський голова.

Пізніше Кличко уточнив, що ще один безпілотник впав на триповерхову нежитлову будівлю, розташовану поблизу одного зі столичних ринків. Після отримання інформації про вибух до місця інциденту були направлені рятувальники, правоохоронці та медики.

Інформацію про атаку підтвердив і начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. За його словами, кількість постраждалих зросла.

"Станом на 13:40 вже 4 особи зазнали поранень внаслідок дронової атаки ворога", – зазначив він. 

Усі обставини удару та масштаби пошкоджень встановлюють відповідні служби. На місцях падіння безпілотників триває ліквідація наслідків атаки.

Водночас загроза для столиці зберігалася. За інформацією моніторингових ресурсів, у повітряному просторі Київської області було зафіксовано нові реактивні безпілотники.

Портал "Коментарі" вже писав, що Болгарія більше не має можливостей передавати Україні зброю зі складів власної армії, оскільки відповідні ресурси вже вичерпані. Водночас Софія готова й надалі підтримувати Київ, але в іншому форматі – через ремонт і технічне обслуговування військової техніки. Про це заявив прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев під час спілкування з журналістами на полях саміту НАТО в Анкарі.



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