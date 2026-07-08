Опасные дроны превратили Киев в ад: мониторы ошеломили последствиями "прилетов"

В среду, 8 июля, российские войска совершили очередную атаку беспилотниками на Киев. Один из дронов упал в Деснянском районе неподалеку от газораспределительной станции, после чего произошел взрыв. В результате удара пострадали люди, на месте работали экстренные службы.

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О первых последствиях атаки сообщил мэр столицы Виталий Кличко. По его словам, сначала было известно о двух раненых, которых медики оперативно доставили в больницу.

"Двое пострадавших в Деснянском районе, где вражеский БПЛА упал рядом с газораспределительной станцией. Оба раненых медики госпитализировали", — сообщил городской голова.

Позже Кличко уточнил, что еще один беспилотник упал на трехэтажное нежилое здание, расположенное вблизи одного из столичных рынков. После получения информации о взрыве к месту инцидента были направлены спасатели, милиционеры и медики.

Информацию об атаке подтвердил и начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. По его словам, количество пострадавших выросло.

"По состоянию на 13:40 уже 4 человека получили ранения в результате дроновой атаки врага", — отметил он.

Все обстоятельства ушиба и масштабы повреждений устанавливают соответствующие службы. На местах падения беспилотников идет ликвидация последствий атаки.

В то же время, угроза для столицы сохранялась. По информации мониторинговых ресурсов, в воздушном пространстве в Киевской области были зафиксированы новые реактивные беспилотники.

Портал "Комментарии" уже писал , что у Болгарии больше нет возможностей передавать Украине оружие со складов собственной армии, поскольку соответствующие ресурсы уже исчерпаны. В то же время София готова и дальше поддерживать Киев, но в другом формате – из-за ремонта и технического обслуживания военной техники. Об этом заявил премьер-министр Болгарии Румен Радев в ходе общения с журналистами на полях саммита НАТО в Анкаре.