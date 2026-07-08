Залпы баллистики и дальше будут кошмарить украинцев: озвучен впечатляющий прогноз

В ночь на 6 июля российские войска совершили один из самых масштабных ракетных ударов по Украине, применив около трех десятков баллистических ракет. Значительную часть этих целей не удалось уничтожить из-за дефицита средств противоракетной обороны. Об этом рассказал военный эксперт Павел Нарожный.

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По его словам, Россия продолжает поддерживать высокие темпы производства баллистического вооружения. Ранее Главное управление разведки сообщало, что российский военно-промышленный комплекс способен производить до 60 баллистических ракет ежемесячно в зависимости от их типа.

Впрочем, только собственным производством Кремль не ограничивается. Эксперт подчеркнул, что у РФ есть накопленные запасы ракет, точный объем которых оценить сложно. Кроме того, Москва получает поддержку от Северной Кореи, поставляющей баллистические ракеты KN-23 – аналог российского комплекса "Искандер-М".

Нарожный также обратил внимание, что в последнее время российские войска все чаще используются для ударов ракет, созданных на базе зенитных комплексов С-300 и С-400.

"Она не такая мощная, как "Искандер", несет меньшую боевую часть, но все равно очень опасна. Поэтому угроза остается высокой", — отметил эксперт.

Оценивая возможности России по проведению новых массированных атак, Нарожный объяснил, что такие операции нуждаются в серьезной подготовке. После масштабного удара 6 июля уже в ночь на 8 июля оккупанты выпустили лишь пять баллистических ракет, что свидетельствует о разном масштабе атак.

По словам военного эксперта, организация комбинированных ударов связана со сложной логистикой: необходимо накопить ракеты и дроны, доставить их в места запуска, подготовить носители и спланировать саму операцию.

"В лучшем случае они могут проводить такие массированные атаки раз в пять-шесть дней. С технической точки зрения сделать это скорее практически невозможно", – пояснил Нарожный.

Как уже писали "Комментарии", в среду, 8 июля, российские войска совершили очередную атаку беспилотниками на Киев. Один из дронов упал в Деснянском районе неподалеку от газораспределительной станции, после чего произошел взрыв. В результате удара пострадали люди, на месте работали экстренные службы.