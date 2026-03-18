«Залишився один боєць»: окупанти повідомляють про «розгром» роти СОУ на Сумському прикордонні

Ситуація на прикордонні Сумської області залишається напруженою через спроби російських окупаційних військ розширити зону активних бойових дій. Військовий експерт Іван Тимочко зазначає, що противник почав проникати у лісисту місцевість у напрямку півночі та сходу.

За словами експерта, загарбники намагаються займати населені пункти безпосередньо на лінії розмежування або лісосмуги. Головна мета таких дій — реалізація стратегії "тисячі порізів" та створення постійних осередків напруження. "Ще одне з завдань противника – це саме розтягування лінії фронту. Саме тому і на Сумщині вони активізовуються", — підкреслює Тимочко.

Паралельно з реальними маневрами на полі бою, Росія розгортає масштабну інформаційну кампанію. Пропагандистське агентство ТАСС поширює дезінформацію про нібито повний розгром розвідувальної роти 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ в районі Храпівщини. Окупанти цинічно заявляють про "втрату боєздатності" підрозділу та неможливість евакуації тіл, намагаючись деморалізувати українське суспільство.

Попри ворожі вкиди та спроби проривів, Сили оборони продовжують контролювати ситуацію, не даючи ворогу реалізувати плани щодо створення повноцінного плацдарму на півночі країни.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов під час візиту на командний пункт угруповання "Південь" озвучив низку неправдивих заяв про значні територіальні успіхи окупаційних військ на Донеччині. Зокрема, він запевнив, що армія РФ взяла "більше половини" Лимана під свій контроль, а населені пункти Дробишеве, Ярова та Соснове нібито вже повністю захоплені. Крім того, він відзвітував про нібито активні бої у північно-східній частині Костянтинівки.