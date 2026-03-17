Очільник Генштабу РФ «захопив» Лиман, до якого окупанти ще не дійшли

Начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов під час візиту на командний пункт угруповання "Південь" озвучив низку неправдивих заяв про значні територіальні успіхи окупаційних військ на Донеччині. Зокрема, він запевнив, що армія РФ взяла "більше половини" Лимана під свій контроль, а населені пункти Дробишеве, Ярова та Соснове нібито вже повністю захоплені. Крім того, він відзвітував про нібито активні бої у північно-східній частині Костянтинівки.

Проте реальна картина на полі бою суттєво відрізняється від "звітів" російського командування. Відповідно до актуальних даних моніторингового ресурсу DeepState, російські сили навіть не спромоглися зайти чи закріпитися в межах Лимана. Наразі лише незначна ділянка на сході міста перебуває в "сірій зоні", що вказує на епізодичну присутність ворога, але аж ніяк не на контроль.

Схожа ситуація і з іншими згаданими пунктами: Дробишеве, Ярова та Соснове не позначені як окуповані. Більше того, останнє селище знаходиться майже в 10 кілометрах від лінії фронту. Щодо Костянтинівки, то місто також лише частково межує з "сірою зоною".

Офіційні дані української сторони підтверджують стриману активність ворога на цій ділянці. Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що станом на ранок 17 березня на Лиманському напрямку було зафіксовано лише 9 штурмових спроб противника. Це свідчить про те, що даний напрямок не є пріоритетним за кількістю атак, а заяви Герасимова є черговою спробою видати бажане за дійсне.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що глава держави Володимир Зеленський повідомив про успішну протидію планам російських окупантів на весняний період. За словами Президента, завдяки героїзму українських захисників вдалося зламати хребет черговій наступальній операції РФ.

"Українські Сили оборони зірвали російську стратегічну наступальну операцію, яку ворог планував на цей березень", — наголосив лідер країни у своєму вечірньому зверненні.