Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Главная Новости Общество Война с Россией
Глава Генштаба РФ «захватил» Лиман, до которого оккупанты еще не дошли

«Захват» на бумаге: Герасимов приписал армии РФ контроль над Лиманом, опровергающим данные DeepState

17 марта 2026, 17:21
Недилько Ксения

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов во время визита на командный пункт группировки "Юг" озвучил ряд ложных заявлений о значительных территориальных успехах оккупационных войск в Донецкой области. В частности, он заверил, что армия РФ взяла "больше половины" Лимана под свой контроль, а населенные пункты Дробышево, Яровая и Сосновое якобы уже полностью захвачены. Кроме того, он отчитался о якобы активных боях в северо-восточной части Константиновки.

Вокзал Лимана. Фото из открытых источников

Однако реальная картина на поле боя существенно отличается от "отчетов" российского командования. Согласно актуальным данным мониторингового ресурса DeepState, российские силы даже не смогли зайти или закрепиться в пределах Лимана. Пока лишь незначительный участок на востоке города находится в серой зоне, что указывает на эпизодическое присутствие врага, но никак не на контроль.

Похожая ситуация и с другими упомянутыми пунктами: Дробышево, Яровая и Сосновое не обозначены как оккупированные. Более того, последний поселок находится почти в 10 километрах от линии фронта. Что касается Константиновки, то город также частично граничит с "серой зоной".

Официальные данные украинской стороны подтверждают сдержанную активность врага на этом участке. Генеральный штаб ВСУ сообщил, что по состоянию на утро 17 марта на Лиманском направлении было зафиксировано только 9 штурмовых попыток противника. Это свидетельствует о том, что данное направление не приоритетно по количеству атак, а заявления Герасимова является очередной попыткой выдать желаемое за действительное.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что глава государства Владимир Зеленский сообщил об успешном противодействии планам российских оккупантов на весенний период. По словам Президента, благодаря героизму украинских защитников удалось сломать позвоночник очередной наступательной операции РФ.

"Украинские Силы обороны сорвали российскую стратегическую наступательную операцию, которую враг планировал на этот март", — подчеркнул лидер страны в своем вечернем обращении.



