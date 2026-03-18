«Остался один боец»: оккупанты сообщают о «разгроме» роты СОУ на Сумском пограничье

Ситуация на приграничье Сумской области остается напряженной из-за попыток российских оккупационных войск расширить зону активных боевых действий. Военный эксперт Иван Тимочко отмечает, что противник начал проникать в лесную местность по направлению к северу и востоку.

По словам эксперта, захватчики пытаются занимать населённые пункты непосредственно на линии разграничения или лесополосы. Главная цель таких действий – реализация стратегии "тысячи порезов" и создание постоянных очагов напряжения. "Еще одна из задач противника – это самое растяжение линии фронта. Именно поэтому и в Сумской области они активизируются", — подчеркивает Тимочко.

Параллельно с реальными маневрами на поле боя Россия разворачивает масштабную информационную кампанию. Пропагандистское агентство ТАСС распространяет дезинформацию о якобы полном разгроме разведывательной роты 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Храповщины. Оккупанты цинично заявляют о "потере боеспособности" подразделения и невозможности эвакуации тел, пытаясь деморализовать украинское общество.

Несмотря на враждебные вбросы и прорывы, Силы обороны продолжают контролировать ситуацию, не давая врагу реализовать планы по созданию полноценного плацдарма на севере страны.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов во время визита на командный пункт группировки "Юг" озвучил ряд ложных заявлений о значительных территориальных успехах оккупационных войск в Донецкой области. В частности, он заверил, что армия РФ взяла "больше половины" Лимана под свой контроль, а населенные пункты Дробышево, Яровая и Сосновое якобы уже полностью захвачены. Кроме того, он отчитался о якобы активных боях в северо-восточной части Константиновки.