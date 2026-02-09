У Росії склали другий адміністративний протокол проти 69-річного самарського активіста та члена партії Демократичної партії Росії Григорія Єремєєва, який раніше публічно закликав зупинити війну проти України. Про це повідомляють російські медіа.

Пенсіонер в рф закликав зупинити сво

Цього разу поліція Самара інкримінує пенсіонеру "зловживання свободою масової інформації" (ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ). Санкція статті передбачає штраф від 30 до 100 тисяч рублів.

Підставою для нового протоколу став виступ Єремєєва 23 грудня 2025 року на засіданні Самарської губернської думи, а також його публікації у соцмережі ВКонтакте. У своїх заявах активіст говорив про можливу фальсифікацію виборів у регіоні та припускав причетність до цього голови обласної виборчої комісії Вадима Міхєєва. Поліція кваліфікувала ці твердження як "завідомо недостовірну суспільно значущу інформацію".

Під час того ж виступу в облдумі Єремєєв також закликав депутатів визнати відповідальність за провал так званої "СВО", розділити її з президентом РФ Володимиром Путіним та ініціювати одностороннє припинення бойових дій в Україні.

Після цього депутати Самарської губернської думи публічно засудили слова пенсіонера та одноголосно підтримали звернення до правоохоронних органів. За ці висловлювання раніше щодо Єремєєва вже був складений перший протокол — за статтею про "дискредитацію" російської армії.

Таким чином, за одну публічну позицію та виступ у регіональному парламенті активіст отримав одразу кілька адміністративних справ.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що на фронті ліквідовано командира окремого батальйону російських бойовиків "АрБат" (так званий "вірменський батальйон") Айка Гаспаряна з позивним "Абрек". Інформацію про його загибель підтвердив незаконний очільник окупованої Горлівки Іван Приходько.