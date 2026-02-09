Закликав зупинити «СВО»: що загрожує пенсіонеру

Рубрики
У Росії склали другий адміністративний протокол проти 69-річного самарського активіста та члена партії Демократичної партії Росії Григорія Єремєєва, який раніше публічно закликав зупинити війну проти України. Про це повідомляють російські медіа.
Пенсіонер в рф закликав зупинити сво
Цього разу поліція Самара інкримінує пенсіонеру "зловживання свободою масової інформації" (ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ). Санкція статті передбачає штраф від 30 до 100 тисяч рублів.
Підставою для нового протоколу став виступ Єремєєва 23 грудня 2025 року на засіданні Самарської губернської думи, а також його публікації у соцмережі ВКонтакте. У своїх заявах активіст говорив про можливу фальсифікацію виборів у регіоні та припускав причетність до цього голови обласної виборчої комісії Вадима Міхєєва. Поліція кваліфікувала ці твердження як "завідомо недостовірну суспільно значущу інформацію".
Під час того ж виступу в облдумі Єремєєв також закликав депутатів визнати відповідальність за провал так званої "СВО", розділити її з президентом РФ Володимиром Путіним та ініціювати одностороннє припинення бойових дій в Україні.
Після цього депутати Самарської губернської думи публічно засудили слова пенсіонера та одноголосно підтримали звернення до правоохоронних органів. За ці висловлювання раніше щодо Єремєєва вже був складений перший протокол — за статтею про "дискредитацію" російської армії.
Таким чином, за одну публічну позицію та виступ у регіональному парламенті активіст отримав одразу кілька адміністративних справ.