Призывал остановить «СВО»: что грозит пенсионеру

В России составили второй административный протокол против 69-летнего самарского активиста и члена партии Демократической партии России Григория Еремеева, ранее публично призывавшего остановить войну против Украины. Об этом сообщают российские СМИ.

В этот раз полиция Самара инкриминирует пенсионеру "злоупотребление свободой массовой информации" (ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ). Санкция статьи предусматривает штраф от 30 до 100 тысяч рублей.

Основанием для нового протокола стало выступление Еремеева 23 декабря 2025 г. на заседании Самарской губернской думы, а также его публикации в соцсети ВКонтакте . В своих заявлениях активист говорил о возможной фальсификации выборов в регионе и предполагал причастность к этому председателю областной избирательной комиссии Вадиму Михееву. Полиция квалифицировала эти утверждения как "заведомо недостоверную общественно значимую информацию".

Во время того же выступления в облдуме Еремеев также призвал депутатов признать ответственность за провал так называемой СВО, разделить ее с президентом РФ Владимиром Путиным и инициировать одностороннее прекращение боевых действий в Украине.

После этого депутаты Самарской губернской думы публично осудили слова пенсионера и единогласно поддержали обращение в правоохранительные органы. За эти высказывания ранее в отношении Еремеева уже был составлен первый протокол по статье о "дискредитации" российской армии.

Таким образом, за одну публичную позицию и выступление в региональном парламенте, активист получил сразу несколько административных дел.

