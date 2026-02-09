logo_ukra

Його нагороджував сам Путін: яка важлива фігура загинула на війні проти України

На фронті ліквідовано командира батальйону «АрБат» Айка Гаспаряна, нагородженого Путіним у 2023 році

9 лютого 2026, 17:15
На фронті ліквідовано командира окремого батальйону російських бойовиків "АрБат" (так званий "вірменський батальйон") Айка Гаспаряна з позивним "Абрек". Інформацію про його загибель підтвердив незаконний очільник окупованої Горлівки Іван Приходько.

Його нагороджував сам Путін: яка важлива фігура загинула на війні проти України

Гибель командира батальйону «АрБат»

Гаспарян мав кримінальне минуле: у 2021 році його засудили до семи років позбавлення волі за розбій із застосуванням насильства. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він долучився до бойових дій у складі ЧВК Вагнер.

Влітку 2023 року Гаспарян очолив батальйон "АрБат", який згодом підписав контракт із міністерством оборони РФ. Того ж року бойовика було відзначено державною нагородою — медаллю "За відвагу", яку йому вручив особисто президент Росії Володимир Путін.

Таким чином, на фронті було знищено ще одного командира російських формувань, який пройшов шлях від засудженого кримінальника та найманця до офіційного підрозділу Міноборони РФ.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що російські провоєнні блогери та воєнкори повідомляють про контрнаступальні дії Сил оборони України на стику Дніпропетровської та Запорізької областей. За їхніми твердженнями, українські підрозділи активізувалися одразу на кількох ділянках фронту.
За версією російської сторони, ЗСУ проводять контратаку на правому фланзі російського угруповання, яке наступає на сході Запорізької області. Наступальні дії, як стверджують воєнкори, відбуваються з району Покровське та Велика Михайлівка з метою розсікання російських підрозділів і виходу їм у тил.



Джерело: https://gordonua.com/news/war/na-fronte-likvidirovan-komandir-boevikov-abrek-kotoroho-nahrazhdal-lichno-putin--1773274.html
