Его награждал сам Путин: какая важная фигура погибла на войне против Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Его награждал сам Путин: какая важная фигура погибла на войне против Украины

На фронте ликвидирован командир батальона «АрБат» Айк Гаспарян, награжденный Путиным в 2023 году

9 февраля 2026, 17:15
Автор:
avatar

Ткачова Марія

На фронте ликвидирован командир отдельного батальона российских боевиков "АрБат" (так называемый "армянский батальон") Айка Гаспаряна с позывным "Абреком". Информацию о его гибели подтвердил незаконный глава оккупированной Горловки Иван Приходько .

Его награждал сам Путин: какая важная фигура погибла на войне против Украины

Гибель командира батальона "АрБат"

У Гаспаряна было уголовное прошлое: в 2021 году его приговорили к семи годам лишения свободы за разбой с применением насилия. После начала полномасштабного вторжения России в Украину он присоединился к боевым действиям в составе ЧИК Вагнер .

Летом 2023 года Гаспарян возглавил батальон "АрБат", впоследствии подписавший контракт с министерством обороны РФ. В том же году боевик был отмечен государственной наградой — медалью "За отвагу", которую ему вручил лично президент России Владимир Путин .

Таким образом, на фронте был уничтожен еще один командир российских формирований, прошедший путь от осужденного уголовника и наемника до официального подразделения Минобороны РФ.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российские провоенные блоггеры и военкоры сообщают о контрнаступательных действиях Сил обороны Украины на стыке Днепропетровской и Запорожской областей. По их утверждениям, украинские подразделения активизировались сразу на нескольких участках фронта.
По версии российской стороны, ВСУ проводят контратаку на правом фланге российской группировки, наступающей на востоке Запорожской области. Наступательные действия, как утверждают военкоры, происходят из района Покровское и Большая Михайловка с целью рассечения российских подразделений и выхода им в тыл.



Источник: https://gordonua.com/news/war/na-fronte-likvidirovan-komandir-boevikov-abrek-kotoroho-nahrazhdal-lichno-putin--1773274.html
