Его награждал сам Путин: какая важная фигура погибла на войне против Украины

Ткачова Марія
На фронте ликвидирован командир отдельного батальона российских боевиков "АрБат" (так называемый "армянский батальон") Айка Гаспаряна с позывным "Абреком". Информацию о его гибели подтвердил незаконный глава оккупированной Горловки Иван Приходько .
Гибель командира батальона "АрБат"
У Гаспаряна было уголовное прошлое: в 2021 году его приговорили к семи годам лишения свободы за разбой с применением насилия. После начала полномасштабного вторжения России в Украину он присоединился к боевым действиям в составе ЧИК Вагнер .
Летом 2023 года Гаспарян возглавил батальон "АрБат", впоследствии подписавший контракт с министерством обороны РФ. В том же году боевик был отмечен государственной наградой — медалью "За отвагу", которую ему вручил лично президент России Владимир Путин .
Таким образом, на фронте был уничтожен еще один командир российских формирований, прошедший путь от осужденного уголовника и наемника до официального подразделения Минобороны РФ.