Закінчення війни: Зеленський заявив про абсолютно різні погляди України та США

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ і Вашингтон по-різному оцінюють наміри Кремля щодо завершення війни. За його словами, Україна не бачить реального бажання Росії припинити бойові дії, тоді як у США вважають, що російський лідер Володимир Путін може бути зацікавлений у закінченні війни.

Володимир Зеленський в інтерв’ю французькому виданню Le Monde розповів, що Київ регулярно ділиться з партнерами власною оцінкою ситуації на фронті та політичних сигналів із Москви. За його словами, Путін не хоче закінчувати війну, тоді як у США мають іншу позицію щодо цього.

"Ми не бачимо від Росії щирого бажання закінчення війни, і ми ділимося цим із партнерами. Сполучені Штати Америки вважають, що Путін хоче завершення війни. Тут у нас абсолютно різні погляди", — сказав президент.

Президент пояснив, що Київ просить США додатковий тиск на Путіна, який би сприяв закінченню війни. Однак у Вашингтоні вважають такі кроки зайвими, адже вірять Кремлю, який нібито хоче завершення конфлікту.

"З одного боку, нічого страшного, це нормально, коли є різні погляди. Але з іншого боку, коли ми хочемо закінчення війни, прискорення цього процесу, ми піднімаємо питання щодо тиску на Росію. Ми знаємо, що Путін не хоче завершувати війну. Ми просимо про додатковий тиск, щоб він захотів. А Америка вважає, що він хоче і для чого зайвий тиск", — додав президент.

