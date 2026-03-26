Закінчення війни: Зеленський заявив про абсолютно різні погляди України та США

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ і Вашингтон по-різному оцінюють наміри Кремля щодо завершення війни. За його словами, Україна не бачить реального бажання Росії припинити бойові дії, тоді як у США вважають, що російський лідер Володимир Путін може бути зацікавлений у закінченні війни.
Президент України Володимир Зеленський.
Володимир Зеленський в інтерв’ю французькому виданню Le Monde розповів, що Київ регулярно ділиться з партнерами власною оцінкою ситуації на фронті та політичних сигналів із Москви. За його словами, Путін не хоче закінчувати війну, тоді як у США мають іншу позицію щодо цього.
Президент пояснив, що Київ просить США додатковий тиск на Путіна, який би сприяв закінченню війни. Однак у Вашингтоні вважають такі кроки зайвими, адже вірять Кремлю, який нібито хоче завершення конфлікту.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський розповів, як Трамп допомагає Росії фінансувати війну проти України.
Також "Коментарі" писали, що в Кремлі заявили про прогрес у переговорах щодо закінчення війни в Україні.