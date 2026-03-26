Окончание войны: Зеленский заявил об совершенно разных взглядах Украины и США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев и Вашингтон по-разному оценивают намерения Кремля относительно завершению войны. По его словам, Украина не видит реального желания России прекратить боевые действия, в то время как в США считают, что российский лидер Владимир Путин может быть заинтересован в окончании войны.

Президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский в интервью французскому изданию Le Monde рассказал, что Киев регулярно делится с партнерами собственной оценкой ситуации на фронте и политических сигналов из Москвы. По его словам, Путин не хочет заканчивать войну, тогда как у США имеют другую позицию по этому поводу.

"Мы не видим от России искреннего желания окончания войны, и мы делимся этим с партнерами. Соединенные Штаты Америки считают, что Путин хочет завершения войны. Здесь у нас совершенно разные взгляды", — сказал президент.

Президент пояснил, что Киев просит США дополнительное давление на Путина, которое бы способствовало окончанию войны. Однако в Вашингтоне считают такие шаги лишними, ведь верят Кремлю, якобы желающему завершение конфликта.

"С одной стороны, ничего страшного, это нормально, когда есть разные взгляды. Но с другой стороны, когда мы хотим окончания войны, ускорения этого процесса, мы поднимаем вопрос о давлении на Россию. Мы знаем, что Путин не желает завершать войну. Мы просим о дополнительном давлении, чтобы он захотел. А Америка считает, что он хочет и зачем лишнее давление", — добавил президент.

