Окончание войны: Зеленский заявил об совершенно разных взглядах Украины и США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев и Вашингтон по-разному оценивают намерения Кремля относительно завершению войны. По его словам, Украина не видит реального желания России прекратить боевые действия, в то время как в США считают, что российский лидер Владимир Путин может быть заинтересован в окончании войны.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский в интервью французскому изданию Le Monde рассказал, что Киев регулярно делится с партнерами собственной оценкой ситуации на фронте и политических сигналов из Москвы. По его словам, Путин не хочет заканчивать войну, тогда как у США имеют другую позицию по этому поводу.
Президент пояснил, что Киев просит США дополнительное давление на Путина, которое бы способствовало окончанию войны. Однако в Вашингтоне считают такие шаги лишними, ведь верят Кремлю, якобы желающему завершение конфликта.
