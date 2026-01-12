Закінчення війни в Україні: у ВР здивували несподіваним прогнозом

Рубрики
Війна Росії проти України може наблизитися до завершення вже у середині 2026 року. Такий прогноз озвучив народний депутат України Єгор Чернєв, коментуючи перспективи закінчення або замороження бойових дій найближчим часом.
Єгор Чернєв. Фото з відкритих джерел
Єгор Чернєв в інтерв’ю "Новини.LIVE" відповів на питання, коли може закінчитися війна в Україні. За його словами, це може статися у найближчі місяці. Однак нардеп наголошує, що сама Росія не хоче завершувати війну, тому її до цього слід змусити.
Депутат вказує на низку чинників, які поступово послаблюють позиції Москви, зокрема економічні, що впливає на можливість поповнювати військо. На думку Чернєва, це створює вікно можливостей для завершення війни цьогоріч.
