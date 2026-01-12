Закінчення війни в Україні: у ВР здивували несподіваним прогнозом

Війна Росії проти України може наблизитися до завершення вже у середині 2026 року. Такий прогноз озвучив народний депутат України Єгор Чернєв, коментуючи перспективи закінчення або замороження бойових дій найближчим часом.

Єгор Чернєв. Фото з відкритих джерел

Єгор Чернєв в інтерв’ю "Новини.LIVE" відповів на питання, коли може закінчитися війна в Україні. За його словами, це може статися у найближчі місяці. Однак нардеп наголошує, що сама Росія не хоче завершувати війну, тому її до цього слід змусити.

"Я думаю, що ймовірне. Не через те, що РФ буде готова самостійно це завершити. А через те, що ми зможемо з нашими партнерами змусити її закінчити цю війну через брак ресурсів. Це може бути десь пів року, можливо літо або осінь", — каже Чернєв.

Депутат вказує на низку чинників, які поступово послаблюють позиції Москви, зокрема економічні, що впливає на можливість поповнювати військо. На думку Чернєва, це створює вікно можливостей для завершення війни цьогоріч.

"Якщо буде введено нові санкції і ми будемо продовжувати удари, воно буде ще більше погіршуватися, і готовність наших партнерів до більш сміливих дій, через те, що РФ не погоджується на мирні умови. У них так само є проблеми з набором, вони зменшують виплати своїм контрактникам. Ця вся сукупність факторів дає певну надію, що ця війна може бути закінчена цього року, десь всередині", — сказав Чернєв.

