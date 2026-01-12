Окончание войны в Украине: в ВР удивили неожиданным прогнозом

Рубрики
Slava Kot
Война России против Украины может приблизиться к завершению уже в середине 2026 года. Такой прогноз озвучил народный депутат Украины Егор Чернев, комментируя перспективы окончания или заморозки боевых действий в ближайшее время.
Егор Чернев. Фото из открытых источников
Егор Чернев в интервью "Новости.LIVE" ответил на вопрос, когда может закончиться война в Украине. По его словам, это может произойти в ближайшие месяцы. Однако нардеп отмечает, что сама Россия не хочет завершать войну, поэтому ее к этому следует вынудить.
Депутат указывает на ряд факторов, постепенно ослабляющих позиции Москвы, в частности экономические, что влияет на возможность пополнять войско. По мнению Чернева, это создает окно возможностей для завершения войны в этом году.
