Окончание войны в Украине: в ВР удивили неожиданным прогнозом

Война России против Украины может приблизиться к завершению уже в середине 2026 года. Такой прогноз озвучил народный депутат Украины Егор Чернев, комментируя перспективы окончания или заморозки боевых действий в ближайшее время.

Егор Чернев. Фото из открытых источников

Егор Чернев в интервью "Новости.LIVE" ответил на вопрос, когда может закончиться война в Украине. По его словам, это может произойти в ближайшие месяцы. Однако нардеп отмечает, что сама Россия не хочет завершать войну, поэтому ее к этому следует вынудить.

"Я думаю, что вероятно. Не потому, что РФ будет готова самостоятельно это завершить. А потому, что мы сможем с нашими партнерами заставить ее закончить эту войну из-за нехватки ресурсов. Это может быть где-то полгода, возможно лето или осень", — говорит Чернев.

Депутат указывает на ряд факторов, постепенно ослабляющих позиции Москвы, в частности экономические, что влияет на возможность пополнять войско. По мнению Чернева, это создает окно возможностей для завершения войны в этом году.

"Если будут введены новые санкции и мы будем продолжать удары, оно будет еще больше ухудшаться, и готовность наших партнеров к более смелым действиям из-за того, что РФ не соглашается на мирные условия. У них также есть проблемы с набором, они уменьшают выплаты своим контрактникам. Эта вся совокупность факторов дает определенную надежду, что эта война может быть закончена в этом году где-то посредине", — сказал Чернев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский отреагировал на заявления о "готовности" Путина к окончанию войны.

Также "Комментарии" писали, что в России предлагают начать "СВО" в еще одной стране. Кто в списке Кремля.