Закінчення війни можливо лише після цього: українів приголомшили двома сценаріями

Російський диктатор Володимир Путін ймовірно продовжуватиме бойові дії доти, доки не з’явиться реальна загроза серйозних внутрішніх або військових втрат — зокрема ризику прориву чи обвалу фронту або ж втрати ним політичного контролю., вважає військовий експерт Олег Жданов. За його словами, поки таких критичних факторів нема, він не змінюватиме обраний курс і продовжить війну в нинішньому форматі.

Жданов підкреслює, що значною мірою рішення російського керівництва базуються на звітності власного військового командування. Якщо в доповідях начальника Генштабу Валерія Герасимова фігурують повідомлення про нібито поступ і позитивну динаміку на фронті, то Путін формує уявлення про контрольовану та успішну ситуацію. Таким чином, у Кремлі може підтримуватися викривлена картина реальності.

Втім, експерт вважає, що цей стан не може тривати безкінечно. З часом об’єктивні події на полі бою здатні зруйнувати пропагандистську картину, і тоді ілюзії про "успіхи" зіткнуться з фактичними провалами. Саме в цей момент, за його словами, можливий різкий перелом у прийнятті рішень.

Серед потенційних наслідків такого розвитку подій Жданов називає два основні сценарії: або старт переговорного процесу, якщо керівництво РФ визнає неможливість подальшого просування, або ж внутрішньополітичні зміни, включно з усуненням Путіна від влади.

Окремо експерт звертає увагу на інформацію західних медіа, зокрема Bloomberg, де згадувалося про зростання напруженості та невдоволення в російських елітах. За його словами, частина оточення починає усвідомлювати розрив між офіційною риторикою та реальною ситуацією, що може проявлятися у спробах делікатно сигналізувати про проблеми.

На думку Жданова, внутрішня динаміка в Кремлі залишається нестабільною, а подальший розвиток подій важко передбачити, оскільки він залежить як від ситуації на фронті, так і від настроїв політичного оточення керівництва РФ.

"Коментарі" вже писали, що Росія заздалегідь інформувала дипломатичні представництва іноземних держав про нібито майбутні ракетні удари по Києву та рекомендувала їм тимчасово залишити українську столицю, зазначає політолог Віталій Бала.