Окончание войны возможно только после этого: украинцев ошеломили двумя сценариями

Российский диктатор Владимир Путин, вероятно, будет продолжать боевые действия до тех пор, пока не появится реальная угроза серьезных внутренних или военных потерь — в частности риска прорыва или обвала фронта или потери им политического контроля, считает военный эксперт Олег Жданов. По его словам, пока таких критических факторов нет, он не будет менять избранный курс и продолжит войну в нынешнем формате.

Жданов подчеркивает, что в значительной степени решения российского руководства основываются на отчетности собственного военного командования. Если в докладах начальника Генштаба Валерия Герасимова фигурируют сообщения о якобы продвижении и положительной динамике на фронте, то Путин формирует представление о контролируемой и успешной ситуации. Таким образом, в Кремле может поддерживаться искаженная картина реальности.

Впрочем, эксперт считает, что это состояние не может продолжаться бесконечно. Со временем объективные события на поле боя способны разрушить пропагандистскую картину, и тогда иллюзии об "успехах" столкнутся с фактическими провалами. Именно в этот момент, по его словам, возможен резкий перелом в принятии решений.

Среди потенциальных последствий такого развития событий Жданов называет два основных сценария: либо старт переговорного процесса, если руководство РФ признает невозможность дальнейшего продвижения, либо внутриполитические изменения, включая устранение Путина от власти.

Отдельно эксперт обращает внимание на информацию западных медиа, в частности Bloomberg, где упоминалось о росте напряженности и недовольстве в российских элитах. По его словам, часть окружающих начинает осознавать разрыв между официальной риторикой и реальной ситуацией, что может проявляться в попытках деликатно сигнализировать о проблемах.

По мнению Жданова, внутренняя динамика в Кремле остается нестабильной, а дальнейшее развитие событий трудно предсказать, поскольку оно зависит как от ситуации на фронте, так и настроений политического окружения руководства РФ.

