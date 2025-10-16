logo_ukra

Захистити небо від нових ударів РФ можна лише одним способом: про що мова

Росія атакує хвилями ракет і дронів одночасно, щоб перевантажити ППО. Експерт вказав на слабке місце в обороні та наголосив на потребі у «розумній» системі повітряного захисту.

16 жовтня 2025, 15:30
З настанням холодів Росія, як і передбачалося, активізувала удари по енергетичній інфраструктурі України. Проте нинішні атаки кардинально відрізняються від торішніх. Як зазначає авіаексперт Анатолій Храпчинський у коментарі для OBOZ.UA, російські сили почали діяти набагато більш злагоджено та технологічно.

Захистити небо від нових ударів РФ можна лише одним способом: про що мова

Фото: з відкритих джерел

За його словами, ворог тепер не просто запускає ракети та безпілотники хаотично — їхні дії стали стратегічно вивіреними. Росія застосовує синхронізовані хвилі "Шахедів" і ракет, прокладаючи складні маршрути, які обходять щільно укриті ППО зони. Основна ціль — виведення з ладу критичних енерговузлів і створення системного навантаження на протиповітряну оборону.

Нинішній підхід противника має на меті не лише руйнування інфраструктури, а й виснаження ресурсів України — як технічних, так і людських. Храпчинський наголошує, що навіть попри ефективність нашої ППО, її потужностей недостатньо для протистояння таким складним сценаріям атак.

Головна проблема, за словами експерта, полягає у відсутності у ЗСУ систем далекої дії, здатних перехоплювати балістичні ракети на великих висотах. Це, зокрема, системи типу THAAD (США) або Arrow (Ізраїль). Водночас, використання дорогих протиракет для знищення дешевих дронів є економічно невигідним і веде до війни на виснаження, де перевага на боці того, хто має більший ресурс.

Експерт вважає, що Україні необхідна не просто більша кількість західних установок типу Patriot чи IRIS-T, а створення багаторівневої, інтегрованої та "розумної" системи захисту повітряного простору. Вона має включати комплекс засобів виявлення — від радарів до оптичних і звукових сенсорів — з централізованим керуванням за допомогою штучного інтелекту. Саме він має аналізувати загрозу в реальному часі й оперативно обирати найефективніший засіб перехоплення — від лазерної зброї до класичних ракет.

Як вже писали "Коментарі",  жителі України продовжують пристосовуватись до складної реальності — аварійних відключень електроенергії. Люди змушені будувати свій день, орієнтуючись на наявність світла, адже точних графіків наразі немає.  



