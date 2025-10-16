В Укренерго ошелешили заявою про подальші екстрені відключення світла: деталі

Жителі України продовжують пристосовуватись до складної реальності — аварійних відключень електроенергії. Люди змушені будувати свій день, орієнтуючись на наявність світла, адже точних графіків наразі немає. У суспільстві назріває головне запитання — скільки ще триватимуть ці незручності і коли електропостачання нормалізується.

Фото: з відкритих джерел

Коментар з цього приводу надав голова НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко в інтерв’ю для "РБК-Україна". За його словами, стабілізація ситуації в енергетичній системі може зайняти щонайменше один тиждень. Саме стільки часу, на думку фахівців, необхідно для проведення ключових відновлювальних робіт після серйозних збоїв.

"З урахуванням нинішніх умов, стабілізувати енергосистему вдасться орієнтовно за тиждень", — зазначив Зайченко.

Однак він наголосив, що йдеться про загальну оцінку по всій країні. У деяких регіонах відновлення нормального режиму електропостачання може зайняти більше часу. Це залежатиме від рівня навантаження на мережу, ступеня пошкоджень інфраструктури та ефективності ремонтних робіт на місцях.

Зайченко також застеріг, що навіть упродовж наступного тижня в окремих областях можливі тимчасові аварійні вимкнення світла, особливо в години пікового споживання.

Варто нагадати, що 16 жовтня в Україні були введені масштабні аварійні відключення електроенергії. За інформацією "Укренерго", причиною стало чергове масоване бомбардування енергетичних об’єктів з боку РФ, яке посилило вже наявні пошкодження, завдані попередніми атаками.

На цю мить тимчасові обмеження електропостачання охоплюють кілька ключових регіонів, зокрема Київську, Харківську, Дніпропетровську та Сумську області. Тривалість вимкнень поки що не визначена — усе залежить від подальших дій ворога та можливостей енергетиків швидко реагувати на нові загрози.

