В Укрэнерго ошарашили заявлением о дальнейших экстренных отключениях света: детали

Жители Украины продолжают приспосабливаться к сложной реальности – аварийным отключениям электроэнергии. Люди вынуждены строить свой день, ориентируясь на наличие света, ведь точных графиков пока нет. В обществе назревает главный вопрос — сколько еще продлятся эти неудобства и когда электроснабжение нормализуется .

Фото: из открытых источников

Комментарий по этому поводу представил глава НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко в интервью для "РБК-Украина". По его словам, стабилизация ситуации в энергетической системе может занять как минимум одну неделю. Именно столько времени, по мнению специалистов, необходимо для проведения ключевых обновительных работ после серьезных сбоев.

"С учетом нынешних условий, стабилизировать энергосистему удастся ориентировочно через неделю", — отметил Зайченко.

Однако он подчеркнул, что речь идет об общей оценке по всей стране. В некоторых регионах восстановление нормального режима питания может занять больше времени. Это зависит от уровня нагрузки на сеть, степени повреждений инфраструктуры и эффективности ремонтных работ на местах.

Зайченко также предостерег, что даже в течение следующей недели в отдельных областях возможны временные аварийные отключения света, особенно в часы пикового потребления.

Следует напомнить, что 16 октября в Украине были введены масштабные аварийные отключения электроэнергии. По информации "Укрэнерго", причиной стала очередная массированная бомбардировка энергетических объектов со стороны РФ, усилившая уже имеющиеся повреждения, нанесенные предварительными атаками.

В настоящее время временные ограничения электроснабжения охватывают несколько ключевых регионов, в частности Киевскую, Харьковскую, Днепропетровскую и Сумскую области. Продолжительность отключения пока не определена — все зависит от дальнейших действий врага и возможностей энергетиков быстро реагировать на новые угрозы.

