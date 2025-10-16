logo

Война с Россией Защитить небо от новых ударов РФ можно только одним способом: о чем идет речь
НОВОСТИ

Защитить небо от новых ударов РФ можно только одним способом: о чем идет речь

Россия атакует волнами ракет и дронов одновременно, чтобы перегрузить ПВО. Эксперт отметил слабое место в обороне и отметил необходимость в «умной» системе воздушной защиты.

16 октября 2025, 15:30
С наступлением холодов Россия, как и предполагалось, активизировала удары по энергетической инфраструктуре Украины. Однако нынешние атаки кардинально отличаются от прошлогодних. Как отмечает авиаэксперт Анатолий Храпчинский в комментарии для OBOZ.UA, российские силы начали действовать гораздо более слаженно и технологично.

Защитить небо от новых ударов РФ можно только одним способом: о чем идет речь

По его словам, враг теперь не просто запускает ракеты и беспилотники хаотично – их действия стали стратегически выверенными. Россия применяет синхронизированные волны "Шахедов" и ракет, прокладывая сложные маршруты, обходящие плотно укрытые ПВО зоны. Основная цель – выведение из строя критических энергоузлов и создание системной нагрузки на противовоздушную оборону.

Нынешний подход противника преследует цель не только разрушения инфраструктуры, но и истощения ресурсов Украины — как технических, так и человеческих. Храпчинский отмечает, что даже несмотря на эффективность нашей ПВО ее мощностей недостаточно для противостояния таким сложным сценариям атак.

Главная проблема, по словам эксперта, состоит в отсутствии у ВСУ систем дальнего действия, способных перехватывать баллистические ракеты на больших высотах. Это, в частности, системы типа THAAD (США) или Arrow (Израиль). В то же время, использование дорогостоящих противоракет для уничтожения дешевых дронов экономически невыгодно и ведет к войне на истощение, где преимущество на стороне того, кто имеет больший ресурс.

Эксперт считает, что Украине необходимо не просто большее количество западных установок типа Patriot или IRIS-T, а создание многоуровневой, интегрированной и разумной системы защиты воздушного пространства. Она должна включать в себя комплекс средств обнаружения — от радаров до оптических и звуковых сенсоров — с централизованным управлением с помощью искусственного интеллекта. Именно он должен анализировать угрозу в реальном времени и оперативно выбирать эффективное средство перехвата — от лазерного оружия до классических ракет.

Как уже писали "Комментарии", жители Украины продолжают приспосабливаться к сложной реальности — аварийным отключениям электроэнергии. Люди вынуждены строить свой день, ориентируясь на наличие света, ведь точных графиков пока нет.



