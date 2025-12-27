«Захист русскіх» як привід для агресії – у МЗС РФ відкрито натякають на нові загрози у 2026 році

У Росії знову публічно озвучили риторику, яка вже неодноразово ставала ідеологічним прикриттям для військової агресії. Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що у 2026 році Москва планує зосередитися на "захисті русскіх і російськомовних людей у будь-якій точці світу", а також на боротьбі з так званим "неоколоніалізмом".

Росія знову говорить про «захист русскіх» у світі – саме з цього починалися анексія Криму і війна на Донбасі

За його словами, ключовим завданням зовнішньої політики Росії стане "зміцнення безпеки у всіх сенсах", а також поглиблення союзництва з сусідніми країнами. При цьому Рябков наголосив, що росіяни та російськомовні, "де б вони не знаходилися", мають "відчувати захист Батьківщини".

Подібні формулювання добре знайомі Україні. Саме з наративів про "захист русскіх" Кремль починав операцію з окупації Криму у 2014 році, а згодом — агресію на Донбасі. Після цього ці ж аргументи неодноразово використовувалися для виправдання повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

На Заході заяви російських посадовців сприймають як потенційний сигнал нових загроз. Західні політики та розвідки неодноразово попереджали, що Кремль може спробувати застосувати аналогічний сценарій щодо країн НАТО, зокрема держав Балтії.

У червні керівник Федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль заявляв, що Росія може вдатися до провокацій у країнах Балтійського регіону, обґрунтовуючи це "захистом російськомовного населення". Він прямо проводив паралелі з анексією Криму та не виключав сценарію появи так званих "зелених чоловічків" на території Естонії для перевірки рішучості НАТО.

Схожі побоювання висловлювали й інші європейські політики. Наприкінці жовтня міністр оборони Бельгії Тео Франкен заявив, що Москва може діяти не шляхом відкритого вторгнення, а через сценарії "сірої зони" — дестабілізацію, інформаційні операції та маніпуляції навколо російськомовних громад. За його словами, у такому випадку анексія може відбутися "швидше, ніж хтось встигне зреагувати".

Таким чином, нові заяви російського МЗС укладаються у вже відпрацьовану модель поведінки Кремля, де "захист русскіх" використовується не як гуманітарний принцип, а як інструмент тиску, дестабілізації та виправдання агресивної зовнішньої політики.

