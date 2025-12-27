«Защита русских» как повод для агрессии – в МИД РФ открыто намекают на новые угрозы в 2026 году

В России снова публично озвучили риторику, уже неоднократно становившуюся идеологическим прикрытием для военной агрессии. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил , что в 2026 году Москва планирует сосредоточиться на "защите русских и русскоязычных людей в любой точке мира", а также на борьбе с так называемым "неоколониализмом".

Россия снова говорит о «защите русских» в мире – именно с этого начинались аннексия Крыма и война на Донбассе

По его словам, ключевой задачей внешней политики России станет укрепление безопасности во всех смыслах, а также углубление союзничества с соседними странами. При этом Рябков подчеркнул, что россияне и русскоязычные, "где бы они ни находились", должны "чувствовать защиту Родины".

Подобные формулировки хорошо знакомы Украине. Именно с нарративов о "защите русских" Кремль начинал операцию по оккупации Крыма в 2014 году, а впоследствии агрессию на Донбассе. После этого эти аргументы неоднократно использовались для оправдания полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

На Западе заявления российских чиновников воспринимают как потенциальный сигнал для новых угроз. Западные политики и разведки неоднократно предупреждали, что Кремль может попытаться применить аналогичный сценарий к странам НАТО, в частности, к государствам Балтии.

В июне руководитель Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль заявлял, что Россия может прибегнуть к провокациям в странах Балтийского региона, обосновывая это "защитой русскоговорящего населения". Он проводил параллели с аннексией Крыма и не исключал сценария появления так называемых "зеленых человечков" на территории Эстонии для проверки решимости НАТО.

Сходные опасения выражали и другие европейские политики. В конце октября министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что Москва может действовать не путем открытого вторжения, а из-за сценариев "серой зоны" — дестабилизации, информационных операций и манипуляций вокруг русскоязычных общин. По его словам, в таком случае аннексия может произойти "быстрее, чем кто-нибудь успеет среагировать".

Таким образом, новые заявления российского МИДа заключаются в уже отработанную модель поведения Кремля, где "защита русских" используется не как гуманитарный принцип, а как инструмент давления, дестабилизации и оправдания агрессивной внешней политики.

