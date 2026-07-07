Захист неба значно покращиться: Зеленський зробив гучний анонс про зміни

Україна продовжує отримувати міжнародну підтримку для зміцнення протиповітряної оборони. Одним із партнерів, який передав новий пакет допомоги, стала Канада. Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час переговорів із прем'єр-міністром Канади Марком Карні на полях саміту НАТО в Анкарі.

Фото: з відкритих джерел

Глава держави наголосив, що питання посилення протиповітряної оборони залишається одним із найважливіших для України на тлі постійних російських повітряних атак. За його словами, саме у сфері ППО країна нині стикається з найбільшими викликами.

Зеленський підтвердив, що Україна відчуває гостру потребу в ракетах-перехоплювачах для систем протиповітряної оборони, однак не став розкривати деталей щодо наявних запасів чи конкретних потреб.

"Зараз у нас великий, можливо, навіть найбільший дефіцит щодо протиповітряної оборони. Між тим ми отримали великий пакет допомоги від Канади. Ми вдячні вам за це", – заявив президент.

Водночас глава держави не уточнив, яке саме озброєння або обладнання входить до канадського пакета військової допомоги. Він лише зазначив, що підтримка не обмежиться вже переданими ресурсами.

За словами Зеленського, найближчим часом Україна очікує ще одну партію допомоги від Канади, яка вже перебуває на етапі доставки.

"Ми вдячні за це постачання, і добре, що деякі інші нові елементи – вже в дорозі", – додав президент.

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні зі свого боку коротко підтвердив факт передачі нового пакета допомоги, не розкриваючи його змісту.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент США Дональд Трамп неодноразово змінював свою риторику щодо війни в Україні, а окремі його заяви навіть сприймалися як прихильні до Кремля. Однак нині подальше зближення Вашингтона з Москвою не відповідає інтересам самих Сполучених Штатів. Таку думку висловив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі 24 Каналу.