Президент США Дональд Трамп неодноразово змінював свою риторику щодо війни в Україні, а окремі його заяви навіть сприймалися як прихильні до Кремля. Однак нині подальше зближення Вашингтона з Москвою не відповідає інтересам самих Сполучених Штатів. Таку думку висловив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі 24 Каналу.

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За словами посадовця, нинішня геополітична ситуація демонструє, що будь-які спроби будувати партнерство з Росією не мають ані економічного, ані політичного сенсу. Подоляк вважає, що Кремль уже не здатний запропонувати масштабні спільні проєкти, на які раніше могли розраховувати окремі американські політики чи бізнесмени.

"Він мав певні надії на те, що США з Росією можуть побудувати великі бізнес-проєкти. Але все це фікція. Росія на сьогодні не має жодних можливостей створювати великі проєкти. Вона в дефіциті, і він буде тільки зростати", – наголосив Подоляк.

Радник ОП також звернув увагу, що продовження контактів із Кремлем дедалі більше створює ризики для самого Дональда Трампа. На його думку, йдеться не лише про міжнародний імідж, а й про внутрішньополітичні наслідки, які можуть вплинути на рейтинги Республіканської партії та її позиції у Конгресі й Сенаті.

"Для Трампа сьогодні очевидно, що з Путіним пов'язані тільки негативи з погляду отримання політичної, бізнесової та репутаційної дохідності. Тому Сполученим Штатам продовжувати домовлятися з Кремлем на його ж умовах не має жодного сенсу", – зазначив він.

Водночас Подоляк визнав, що позиція американського президента може досить швидко змінюватися залежно від обставин. Саме тому, за його словами, українська сторона під час переговорів із Вашингтоном робить акцент на конкретних пропозиціях, які відповідають інтересам США та можуть бути вигідними особисто Трампу.

Портал "Коментарі" вже писав, що командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем "АХІЛЛЕС" Юрій Федоренко вважає, що подальше послаблення військового та економічного потенціалу Росії може призвести до серйозних внутрішніх змін у кремлівській верхівці. На його думку, за певного розвитку подій російські спецслужби можуть усунути Володимира Путіна, поклавши на нього відповідальність за наслідки війни. Таку оцінку військовий висловив в інтерв'ю "Телеграфу".