Президент США Дональд Трамп неоднократно менял свою риторику по поводу войны в Украине, а отдельные его заявления даже воспринимались как благосклонные к Кремлю. Однако в настоящее время дальнейшее сближение Вашингтона с Москвой не отвечает интересам самих Соединенных Штатов. Такое мнение высказал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире 24 канала.

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По словам чиновника, нынешняя геополитическая ситуация демонстрирует, что какие-либо попытки строить партнерство с Россией не имеют ни экономического, ни политического смысла. Подоляк считает, что Кремль уже не способен предложить масштабные совместные проекты, на которые раньше могли рассчитывать отдельные американские политики или бизнесмены.

"У него были определенные надежды на то, что США с Россией могут построить крупные бизнес-проекты. Но все это фикция. Россия на сегодняшний день не имеет никаких возможностей создавать большие проекты. Она в дефиците, и она будет только расти", – подчеркнул Подоляк.

Советник ОП также обратил внимание, что продолжение контактов с Кремлем все больше создает риски для самого Дональда Трампа. По его мнению, речь идет не только о международном имидже, но и внутриполитических последствиях, которые могут повлиять на рейтинги Республиканской партии и ее позиции в Конгрессе и Сенате.

"Для Трамп сегодня очевидно, что с Путиным связаны только негативы с точки зрения получения политической, бизнесовой и репутационной доходности. Поэтому Соединенным Штатам продолжать договариваться с Кремлем на его же условиях нет никакого смысла", – отметил он.

В то же время Подоляк признал, что позиция американского президента может быстро меняться в зависимости от обстоятельств. Именно поэтому, по его словам, украинская сторона во время переговоров с Вашингтоном делает акцент на конкретных предложениях, которые отвечают интересам США и могут быть выгодны лично Трампу.

Портал "Комментарии" уже писал, что командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "АХИЛЛЕС" Юрий Федоренко считает, что дальнейшее ослабление военного и экономического потенциала России может привести к серьезным внутренним изменениям в кремлевской верхушке. По его мнению, при определенном развитии событий российские спецслужбы могут устранить Владимира Путина, возложив на него ответственность за последствия войны. Такую оценку военный высказал в интервью "Телеграфу".