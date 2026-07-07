Украина продолжает получать международную поддержку для укрепления противовоздушной обороны. Одним из партнеров, передавших новый пакет помощи, стала Канада. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил во время переговоров с премьер-министром Канады Марком Карни на полях саммита НАТО в Анкаре.

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Глава государства подчеркнул, что вопрос усиления противовоздушной обороны остается одним из самых важных для Украины на фоне постоянных российских воздушных атак. По его словам, именно в сфере ПВО страна сейчас сталкивается с самыми большими вызовами.

Зеленский подтвердил, что Украина остро нуждается в ракетах-перехватчиках для систем противовоздушной обороны, однако не стал раскрывать деталей относительно имеющихся запасов или конкретных потребностей.

"Сейчас у нас большой, возможно, даже самый дефицит относительно противовоздушной обороны. Между тем мы получили большой пакет помощи от Канады. Мы благодарны вам за это", – заявил президент.

В то же время глава государства не уточнил, какое именно вооружение или оборудование входит в канадский пакет военной помощи. Он лишь отметил, что поддержка не ограничится уже переданными ресурсами.

По словам Зеленского, в ближайшее время Украина ожидает еще одну партию помощи Канады, которая уже находится на этапе доставки.

"Мы благодарны за эти поставки, и хорошо, что некоторые другие новые элементы – уже в пути", – добавил президент.

Премьер-министр Канады Марк Карни со своей стороны коротко подтвердил факт передачи нового пакета помощи, не раскрывая его содержание.

Портал "Комментарии" уже писал , что президент США Дональд Трамп неоднократно менял свою риторику по поводу войны в Украине, а отдельные его заявления даже воспринимались как благосклонные к Кремлю. Однако в настоящее время дальнейшее сближение Вашингтона с Москвой не отвечает интересам самих Соединенных Штатов. Такое мнение высказал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире 24 канала.