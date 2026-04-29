Захищати державу після навчання: в Україні закликали переглянути призовний вік

Військовослужбовець та відомий журналіст Юрій Бутусов висловив переконання, що чинний віковий поріг для призову до лав Збройних Сил є завищеним та потребує негайного перегляду в бік зменшення.

На його думку, військовозобов'язаними мають ставати чоловіки вже з 23 років, а для юнаків, які не досягли 22-річного віку, слід запровадити сувору заборону на перетин державного кордону в напрямку виїзду. Свою жорстку позицію фахівець аргументує тим, що молодь отримує повний спектр громадянських прав, а отже має нести й відповідну відповідальність перед країною.

Він роз'яснив логіку такої пропозиції наступним чином:

"Чому в Україні — мобілізація з 25 років? Людина у 22-23 років вже закінчує навчання і готова та зобов'язана захищати свою державу. Людина у 18 років разом з правами отримує обов'язки, один з яких — захищати державу".

Зазначимо, портал "Коментарі" писав, що станом на березень 2026 року в Україні продовжується мобілізація громадян віком до 25 років, які раніше мали статус “обмежено придатний”.

Як передають "Коментарі", ситуація пов’язана з тим, що закон №11379-д, який мав заборонити призов цієї категорії, досі не підписаний Президентом України і не вступив у дію. Чому виникла “юридична пастка” Головна проблема – різниця між статусами. Колишні “обмежено придатні” автоматично стали військовозобов’язаними, а не призовниками після проходження ВЛК.