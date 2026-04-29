Защищать государство после учебы: в Украине призвали пересмотреть призывной возраст

Военнослужащий и известный журналист Юрий Бутусов выразил убеждение, что действующий возрастной порог для призыва в ряды Вооруженных Сил завышен и требует немедленного пересмотра в сторону уменьшения.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

По его мнению, военнообязанными должны становиться мужчины уже с 23 лет, а для юношей, не достигших 22-летнего возраста, следует ввести строгий запрет на пересечение государственной границы в направлении выезда. Свою жесткую позицию специалист аргументирует тем, что молодежь получает полный спектр гражданских прав, а значит, должна нести и соответствующую ответственность перед страной.

Он разъяснил логику такого предложения следующим образом:

"Почему в Украине – мобилизация с 25 лет? Человек в 22-23 лет уже заканчивает обучение и готов и обязан защищать свое государство. Человек в 18 лет вместе с правами получает обязанности, одна из которых – защищать государство".

Отметим, портал "Комментарии" писал , что по состоянию на март 2026 года в Украине продолжается мобилизация граждан в возрасте до 25 лет, которые ранее имели статус ограниченно пригодный.

Как передают "Комментарии", ситуация связана с тем, что закон №11379-д, который должен запретить призыв этой категории, до сих пор не подписан Президентом Украины и не вступил в силу. Почему возникла "юридическая ловушка" Главная проблема – разница между статусами. Бывшие "ограниченно пригодные" автоматически стали военнообязанными, а не призывниками после прохождения ВЛК.