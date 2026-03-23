Призов до 25 років в Україні: чому колишні “обмежено придатні” залишаються під ризиком

Проніна Анна
Станом на березень 2026 року в Україні продовжується мобілізація громадян віком до 25 років, які раніше мали статус “обмежено придатний”.
Мобілізація до 25 років триває: кого можуть забрати попри “заборону”
Як передають "Коментарі", ситуація пов’язана з тим, що закон №11379-д, який мав заборонити призов цієї категорії, досі не підписаний Президентом України і не вступив у дію.
Головна проблема – різниця між статусами.
Колишні “обмежено придатні”
автоматично стали військовозобов’язаними,
а не призовниками після проходження
ВЛК.
Це означає, що на них поширюються інші правила.
Фактично:
– вони вже перебувають на військовому обліку
– не підпадають під обмеження віку 25 років
– можуть бути мобілізовані на загальних підставах
Саме це і створює правову невизначеність.
Після скасування категорії “обмежено придатний” усі такі громадяни пройшли повторну ВЛК.
У більшості випадків вони отримали
статус:
– “придатний до служби”
– або придатний до служби в тилових підрозділах
Після цього людина офіційно вважається придатною до мобілізації.
Єдиний законний механізм – відстрочка.
Вона можлива у випадках:
– навчання (денна або дуальна форма)
– стан здоров’я
– сімейні обставини
– бронювання на підприємствах
Важливо: відстрочка має бути офіційно оформлена та внесена до реєстру “Оберіг”, інакше вона не діє.
Ситуація напряму залежить від рішення щодо закону №11379-д.
Поки документ не підписаний:
– ТЦК діють за чинними нормами
– мобілізація до 25 років залишається можливою
У підсумку, тисячі молодих українців опинилися у ситуації, коли формально обмеження є, але фактично – не працює.
