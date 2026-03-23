Призов до 25 років в Україні: чому колишні "обмежено придатні" залишаються під ризиком
Призов до 25 років в Україні: чому колишні “обмежено придатні” залишаються під ризиком

В Україні виникла правова колізія – попри ухвалений закон, частину молоді до 25 років можуть мобілізувати. Причина – документ досі не набрав чинності.

23 березня 2026, 08:44
Автор:
Проніна Анна

Станом на березень 2026 року в Україні продовжується мобілізація громадян віком до 25 років, які раніше мали статус “обмежено придатний”.

Як передають "Коментарі", ситуація пов’язана з тим, що закон №11379-д, який мав заборонити призов цієї категорії, досі не підписаний Президентом України і не вступив у дію.

Чому виникла “юридична пастка”

Головна проблема – різниця між статусами.

Колишні “обмежено придатні” автоматично стали військовозобов’язаними, а не призовниками після проходження ВЛК.
Це означає, що на них поширюються інші правила.

Фактично:
– вони вже перебувають на військовому обліку
не підпадають під обмеження віку 25 років
– можуть бути мобілізовані на загальних підставах

Саме це і створює правову невизначеність.

Що змінилося після скасування статусу

Після скасування категорії “обмежено придатний” усі такі громадяни пройшли повторну ВЛК.

У більшості випадків вони отримали статус:
“придатний до служби”
– або придатний до служби в тилових підрозділах

Після цього людина офіційно вважається придатною до мобілізації.

Чи можна уникнути призову

Єдиний законний механізм – відстрочка.

Вона можлива у випадках:
– навчання (денна або дуальна форма)
– стан здоров’я
– сімейні обставини
– бронювання на підприємствах

Важливо: відстрочка має бути офіційно оформлена та внесена до реєстру “Оберіг”, інакше вона не діє.

Що буде далі

Ситуація напряму залежить від рішення щодо закону №11379-д.

Поки документ не підписаний:
ТЦК діють за чинними нормами
– мобілізація до 25 років залишається можливою

У підсумку, тисячі молодих українців опинилися у ситуації, коли формально обмеження є, але фактично – не працює.

Читайте також в "Коментарях": з 1 березня штрафи до 25 500 грн: ТЦК запускає жорсткі перевірки військового обліку.



