Призов до 25 років в Україні: чому колишні “обмежено придатні” залишаються під ризиком

Станом на березень 2026 року в Україні продовжується мобілізація громадян віком до 25 років, які раніше мали статус “обмежено придатний”.

Мобілізація до 25 років триває: кого можуть забрати попри “заборону”

Як передають "Коментарі", ситуація пов’язана з тим, що закон №11379-д, який мав заборонити призов цієї категорії, досі не підписаний Президентом України і не вступив у дію.

Чому виникла “юридична пастка”

Головна проблема – різниця між статусами.

Колишні “обмежено придатні” автоматично стали військовозобов’язаними, а не призовниками після проходження ВЛК.

Це означає, що на них поширюються інші правила.

Фактично:

– вони вже перебувають на військовому обліку

– не підпадають під обмеження віку 25 років

– можуть бути мобілізовані на загальних підставах

Саме це і створює правову невизначеність.

Що змінилося після скасування статусу

Після скасування категорії “обмежено придатний” усі такі громадяни пройшли повторну ВЛК.

У більшості випадків вони отримали статус:

– “придатний до служби”

– або придатний до служби в тилових підрозділах

Після цього людина офіційно вважається придатною до мобілізації.

Чи можна уникнути призову

Єдиний законний механізм – відстрочка.

Вона можлива у випадках:

– навчання (денна або дуальна форма)

– стан здоров’я

– сімейні обставини

– бронювання на підприємствах

Важливо: відстрочка має бути офіційно оформлена та внесена до реєстру “Оберіг”, інакше вона не діє.

Що буде далі

Ситуація напряму залежить від рішення щодо закону №11379-д.

Поки документ не підписаний:

– ТЦК діють за чинними нормами

– мобілізація до 25 років залишається можливою

У підсумку, тисячі молодих українців опинилися у ситуації, коли формально обмеження є, але фактично – не працює.

Читайте також в "Коментарях": з 1 березня штрафи до 25 500 грн: ТЦК запускає жорсткі перевірки військового обліку.