Призыв до 25 лет в Украине: почему бывшие "ограниченно пригодные" остаются под риском

Проніна Анна
По состоянию на март 2026 года в Украине продолжается мобилизация граждан в возрасте до 25 лет, которые ранее имели статус ограниченно пригодный.
Мобилизация до 25 лет продолжается: кого могут забрать, несмотря на "запрет"
Как передают " Комментарии ", ситуация связана с тем, что закон №11379-д , который должен запретить призыв этой категории, до сих пор не подписан Президентом Украины и не вступил в действие .
Главная проблема – разница между статусами.
Бывшие "ограниченно пригодные" автоматически стали военнообязанными , а не призывниками после прохождения ВЛК.
Это значит, что на них распространяются другие правила.
Фактически:
– они уже состоят на военном учете
– не подпадают под ограничение возраста 25 лет
– могут быть мобилизованы на общих основаниях
Именно это и создает правовую неопределенность.
После отмены категории "ограниченно пригодный" все такие граждане прошли повторную ВЛК.
В большинстве случаев они получили статус:
– “пригоден к службе”
– или пригодный к службе в тыловых подразделениях
После этого человек официально считается пригодным к мобилизации.
Единственный законный механизм – отсрочка.
Она возможна в случаях:
– обучение (дневная или дуальная форма)
– состояние здоровья
– семейные обстоятельства
– бронирование на предприятиях
Важно: отсрочка должна быть официально оформлена и внесена в реестр Оберег , иначе она не действует.
Ситуация напрямую зависит от решения по закону №11379-д.
Пока документ не подписан:
– ТЦК действуют по действующим нормам
– мобилизация до 25 лет остается возможной
В итоге тысячи молодых украинцев оказались в ситуации, когда формально ограничения есть, но фактически – не работает.
