Призыв до 25 лет в Украине: почему бывшие "ограниченно пригодные" остаются под риском
Призыв до 25 лет в Украине: почему бывшие "ограниченно пригодные" остаются под риском

В Украине возникла правовая коллизия – вопреки принятому закону, часть молодежи до 25 лет могут мобилизовать. Причина – документ до сих пор не вступил в силу.

23 марта 2026, 08:44
Проніна Анна

По состоянию на март 2026 года в Украине продолжается мобилизация граждан в возрасте до 25 лет, которые ранее имели статус ограниченно пригодный.

Мобилизация до 25 лет продолжается: кого могут забрать, несмотря на "запрет"

Как передают " Комментарии ", ситуация связана с тем, что закон №11379-д , который должен запретить призыв этой категории, до сих пор не подписан Президентом Украины и не вступил в действие .

Почему возникла "юридическая ловушка"

Главная проблема – разница между статусами.

Бывшие "ограниченно пригодные" автоматически стали военнообязанными , а не призывниками после прохождения ВЛК.
Это значит, что на них распространяются другие правила.

Фактически:
– они уже состоят на военном учете
не подпадают под ограничение возраста 25 лет
– могут быть мобилизованы на общих основаниях

Именно это и создает правовую неопределенность.

Что изменилось после отмены статуса

После отмены категории "ограниченно пригодный" все такие граждане прошли повторную ВЛК.

В большинстве случаев они получили статус:
“пригоден к службе”
– или пригодный к службе в тыловых подразделениях

После этого человек официально считается пригодным к мобилизации.

Можно ли избежать призыва

Единственный законный механизм – отсрочка.

Она возможна в случаях:
– обучение (дневная или дуальная форма)
– состояние здоровья
– семейные обстоятельства
– бронирование на предприятиях

Важно: отсрочка должна быть официально оформлена и внесена в реестр Оберег , иначе она не действует.

Что будет дальше

Ситуация напрямую зависит от решения по закону №11379-д.

Пока документ не подписан:
ТЦК действуют по действующим нормам
– мобилизация до 25 лет остается возможной

В итоге тысячи молодых украинцев оказались в ситуации, когда формально ограничения есть, но фактически – не работает.

