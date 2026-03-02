З 1 березня штрафи до 25 500 грн: ТЦК запускає жорсткі перевірки військового обліку

З 1 березня 2026 року територіальні центри комплектування та соціальної підтримки посилюють контроль за дотриманням правил військового обліку. Весняна кампанія спрямована на актуалізацію реєстрів військовозобов’язаних та виявлення осіб, які не оновили персональні дані або перебувають поза обліком. Про це в коментарях журналістам розповіла адвокатка Марина Бекало.

Весняний контроль ТЦК стартує по всій країні – кого перевірятимуть першими

Головна вимога залишається незмінною – усі призовники, військовозобов’язані та резервісти мають підтримувати свої дані в актуальному стані. Проте з березня перевірки стають більш системними: державні реєстри синхронізовані, що дозволяє автоматично фіксувати розбіжності між офіційною та фактичною інформацією.

Які дані мають бути оновлені

– фактичне місце проживання;

– контактний номер телефону та електронна пошта;

– сімейний стан і склад сім’ї;

– місце роботи або навчання;

– актуальний висновок військово-лікарської комісії.

Навіть зміна номера телефону без повідомлення ТЦК може вважатися порушенням правил обліку.

Які штрафи загрожують

Під час воєнного стану відповідальність за порушення правил військового обліку суттєво зросла. За статтями 210 та 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачені такі санкції:

Для громадян – від 17 000 до 25 500 гривень.

Для посадових осіб та роботодавців – від 34 000 до 59 500 гривень.

Штраф не звільняє від обов’язку з’явитися до ТЦК та пройти військово-лікарську комісію. У разі систематичного ігнорування можливі додаткові заходи впливу – арешт рахунків або тимчасове обмеження права керування транспортними засобами.

Хто і як може перевіряти документи

Представники ТЦК та працівники поліції мають право перевіряти військово-облікові документи у чоловіків віком від 18 до 60 років у громадських місцях.

Щоб уникнути проблем, необхідно мати при собі:

– паперовий військовий квиток або приписне посвідчення;

– або електронний військово-обліковий документ у застосунку “Резерв+”, який має таку ж юридичну силу, як і паперовий варіант.

Що варто зробити вже зараз

Фахівці радять не чекати перевірок, а самостійно звернутися до ТЦК у разі зміни будь-яких персональних даних. Весняний етап контролю спрямований передусім на наведення порядку в реєстрах, але ігнорування вимог закону може коштувати значних сум.

