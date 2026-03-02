С 1 марта штрафы до 25 500 грн: ТЦК запускает жесткие проверки военного учета

Рубрики
Проніна Анна
С 1 марта 2026 года территориальные центры комплектования и социальной поддержки ужесточают контроль за соблюдением правил военного учета. Весенняя кампания направлена на актуализацию реестров военнообязанных и выявление лиц, не обновивших персональные данные или находящихся вне учета. Об этом в комментариях журналистам рассказала адвокат Марина Бекало.
Весенний контроль ТЦК стартует по всей стране – кого будут проверять первыми
Главное требование остается неизменным – все призывники, военнообязанные и резервисты должны поддерживать данные в актуальном состоянии. Однако с марта проверки становятся более системными: государственные реестры синхронизированы, что позволяет автоматически фиксировать разногласия между официальной и фактической информацией.
– фактическое место жительства;
– контактный номер телефона и электронная почта;
– семейное положение и состав семьи;
– место работы или учебы;
– актуальный вывод военно-врачебной комиссии.
Даже изменение номера телефона без уведомления ТЦК может считаться нарушением правил учета.
Во время военного положения ответственность за нарушение правил военного учета существенно возросла. По статьям 210 и 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусмотрены следующие санкции:
Для граждан – от 17000 до 25500 гривен.
Для должностных лиц и работодателей – от 34000 до 59500 гривен.
Штраф не освобождает от обязанности явиться в ТЦК и пройти военно-врачебную комиссию. В случае систематического игнорирования возможны дополнительные меры воздействия – арест счетов или временное ограничение права на управление транспортными средствами.
Представители ТЦК и сотрудники полиции имеют право проверять военно-учетные документы у мужчин в возрасте от 18 до 60 лет в общественных местах.
Чтобы избежать проблем, необходимо иметь при себе:
– бумажный военный билет или приписное удостоверение;
— или электронный военно-учетный документ в приложении "Резерв", имеющий такую же юридическую силу, как и бумажный вариант.
Специалисты советуют не ждать проверок, а самостоятельно обратиться в ТЦК в случае смены каких-либо персональных данных. Весенний этап контроля направлен прежде всего на наведение порядка в реестрах, но игнорирование требований закона может стоить значительных сумм.
