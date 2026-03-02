С 1 марта штрафы до 25 500 грн: ТЦК запускает жесткие проверки военного учета

С 1 марта 2026 года территориальные центры комплектования и социальной поддержки ужесточают контроль за соблюдением правил военного учета. Весенняя кампания направлена на актуализацию реестров военнообязанных и выявление лиц, не обновивших персональные данные или находящихся вне учета. Об этом в комментариях журналистам рассказала адвокат Марина Бекало.

Весенний контроль ТЦК стартует по всей стране – кого будут проверять первыми

Главное требование остается неизменным – все призывники, военнообязанные и резервисты должны поддерживать данные в актуальном состоянии. Однако с марта проверки становятся более системными: государственные реестры синхронизированы, что позволяет автоматически фиксировать разногласия между официальной и фактической информацией.

Какие данные должны быть обновлены

– фактическое место жительства;

– контактный номер телефона и электронная почта;

– семейное положение и состав семьи;

– место работы или учебы;

– актуальный вывод военно-врачебной комиссии.

Даже изменение номера телефона без уведомления ТЦК может считаться нарушением правил учета.

Какие штрафы угрожают

Во время военного положения ответственность за нарушение правил военного учета существенно возросла. По статьям 210 и 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусмотрены следующие санкции:

Для граждан – от 17000 до 25500 гривен.

Для должностных лиц и работодателей – от 34000 до 59500 гривен.

Штраф не освобождает от обязанности явиться в ТЦК и пройти военно-врачебную комиссию. В случае систематического игнорирования возможны дополнительные меры воздействия – арест счетов или временное ограничение права на управление транспортными средствами.

Кто и как может проверять документы

Представители ТЦК и сотрудники полиции имеют право проверять военно-учетные документы у мужчин в возрасте от 18 до 60 лет в общественных местах.

Чтобы избежать проблем, необходимо иметь при себе:

– бумажный военный билет или приписное удостоверение;

— или электронный военно-учетный документ в приложении "Резерв", имеющий такую же юридическую силу, как и бумажный вариант.

Что следует сделать уже сейчас

Специалисты советуют не ждать проверок, а самостоятельно обратиться в ТЦК в случае смены каких-либо персональных данных. Весенний этап контроля направлен прежде всего на наведение порядка в реестрах, но игнорирование требований закона может стоить значительных сумм.

