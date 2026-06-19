Захід змінює гру: чому після «Рамштайну» заговорили про новий етап підтримки України

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Кравцев Сергей
Під час 35-го засідання Контактної групи з оборони України (у форматі "Рамштайн") країни-партнери оголосили про 4 мільярди доларів нової допомоги для України. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров. У свою чергу, президент України Володимир Зеленський назвав засідання найдовшим і дуже важливим. Зеленський наголосив, що партнери розуміють необхідність України у ППО та фінансуванні армії. Про що говорять підсумки "Рамштайну"? Чи справді вони є проривними для України? Видання "Коментарі" із цими питаннями звернулося до експертів.
Контактна група "Рамштайн" Фото: з відкритих джерел
Керуючий партнер "Національної антикризової групи", економічний та політичний експерт Тарас Загородній одразу зазначив, що поки що складно сказати, чи проривні рішення ухвалено на 35-му засіданні "Рамштайну". Це зможе показати лише час.
Тарас Загородній наголосив, що США завжди роблять ставку на сильного. Україна зараз демонструє результати на полі бою та, відповідно, просить додаткове фінансування, щоб розвивати свій успіх. І це вселяє обережний оптимізм щодо підтвердження тих зобов'язань, які нам дають західні партнери.
При цьому співрозмовник порталу "Коментарі" погодився, що поступово змінюється позиція офіційного Вашингтона щодо військової підтримки України.
Аналітик, кандидат політичних наук Олеся Яхно зазначила, засідання у форматі "Рамштайн" й інші міжнародні заходи відбуваються у контексті того, що формується новий підхід до переговорного процесу, мирного бачення і до способів і підходів, як можна дійсно змусити Росію розпочати реальні переговори.
За її словами, результати засідання "Рамштайну" показали цього разу не лише рекордну допомогу Україні, і не лише якісно нові рішення, як от, наприклад, угода між Україною та Німеччиною щодо розробки антибалістичної системи ППО, а й те, що ці рішення є частиною скоординованого дипломатичного підходу, коли "мир через силу" передбачає суттєве посилення спільних оборонних спроможностей України та Європи.
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