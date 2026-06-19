Запад меняет игру: почему после «Рамштайна» заговорили о новом этапе поддержки Украины

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Кравцев Сергей
Во время 35-го заседания Контактной группы по обороне Украины (в формате "Рамштайн") страны-партнеры объявили о 4 миллиардах долларов новой помощи для Украины. Об этом сообщил министр обороны Михаил Фёдоров. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский назвал заседание самым длинным и очень важным. Зеленский подчеркнул, что партнеры понимают необходимость Украины в ПВО и финансировании армии. О чем говорят итоги "Рамштайна"? Действительно ли они прорывные для Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Контактная группа "Рамштайн". Фото: из открытых источников
Управляющий партнер "Национальной антикризисной группы", экономический и политический эксперт Тарас Загородний сразу отметил, что пока что сложно сказать, прорывные ли решения приняты на 35-ом заседании "Рамштайна". Это сможет показать только время.
Тарас Загородний подчеркнул, что США всегда делают ставку на сильного. Украина сейчас демонстрирует результаты на поле боя и, соответственно, просит дополнительное финансирование, чтобы развивать свой успех. (0:41) И это вселяет осторожный оптимизм относительно подтверждения тех обязательств, которые западные партнеры нам дают.
При этом собеседник портала "Комментарии" согласился с тем, что постепенно меняется позиция официального Вашингтона относительно военной поддержки Украины.
Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно отметила, заседания в формате "Рамштайн" и другие международные мероприятия проходят в контексте того, что формируется новый подход к переговорному процессу, мирному видению и способам и подходам, как можно действительно заставить Россию начать реальные переговоры.
По ее словам, результаты заседания "Рамштайна" показали на этот раз не только рекордную помощь Украине, и не только качественно новые решения, как, например, соглашение между Украиной и Германией о разработке антибаллистической системы ПВО, но и то, что эти решения являются частью скоординированного дипломатического подхода, когда "мир через силу" предполагает существенное усиление общих оборонных и оборонных возможностей Украины.
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