Запад меняет игру: почему после «Рамштайна» заговорили о новом этапе поддержки Украины

Во время 35-го заседания Контактной группы по обороне Украины (в формате "Рамштайн") страны-партнеры объявили о 4 миллиардах долларов новой помощи для Украины. Об этом сообщил министр обороны Михаил Фёдоров. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский назвал заседание самым длинным и очень важным. Зеленский подчеркнул, что партнеры понимают необходимость Украины в ПВО и финансировании армии. О чем говорят итоги "Рамштайна"? Действительно ли они прорывные для Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Контактная группа "Рамштайн". Фото: из открытых источников

Западные страны увидели результативность Украины

Управляющий партнер "Национальной антикризисной группы", экономический и политический эксперт Тарас Загородний сразу отметил, что пока что сложно сказать, прорывные ли решения приняты на 35-ом заседании "Рамштайна". Это сможет показать только время.

"Посмотрим, прорывные решения или нет. Это станет видно по результатам, потому что много обещаний и как они будут реализовываться – это вопрос. Я считаю, что по-настоящему прорывным для нас стал саммит G7, где уже было показано, что западные страны увидели результативность Украины. В первую очередь? удается дожимать Соединенные Штаты Америки на сторону Украины, потому что они видят результаты", – отметил эксперт.

Тарас Загородний подчеркнул, что США всегда делают ставку на сильного. Украина сейчас демонстрирует результаты на поле боя и, соответственно, просит дополнительное финансирование, чтобы развивать свой успех. (0:41) И это вселяет осторожный оптимизм относительно подтверждения тех обязательств, которые западные партнеры нам дают.

При этом собеседник портала "Комментарии" согласился с тем, что постепенно меняется позиция официального Вашингтона относительно военной поддержки Украины.

"Американцы всегда делают ставку на победителей. Если они видят, что что-то выплывает, тогда они будут помогать. Поэтому дальше все зависит от нас. Чем больше мы будем наращивать удары по территории РФ, тем больше шансов, что американцы качнутся в нашу сторону", – резюмировал эксперт.

Усиление общих оборонных возможностей Украины и Европы набирает обороты

Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно отметила, заседания в формате "Рамштайн" и другие международные мероприятия проходят в контексте того, что формируется новый подход к переговорному процессу, мирному видению и способам и подходам, как можно действительно заставить Россию начать реальные переговоры.

"Поскольку дух Анкориджа выветривается и подход, который пыталась Россия протолкнуть через США, чтобы достичь остановки войны через односторонние уступки Украины, себя не оправдал. Многое изменилось и многое произошло. И одна из главных вещей – это то, что происходит внутри Европы, между Европой и Украиной, и как это начинает трансформировать взаимоотношения Европы и США", – отметила эксперт.

По ее словам, результаты заседания "Рамштайна" показали на этот раз не только рекордную помощь Украине, и не только качественно новые решения, как, например, соглашение между Украиной и Германией о разработке антибаллистической системы ПВО, но и то, что эти решения являются частью скоординированного дипломатического подхода, когда "мир через силу" предполагает существенное усиление общих оборонных и оборонных возможностей Украины.

"Прежде всего, когда речь идет о небе. Есть все предпосылки, что к этой украино-европейской позиции присоединятся и США. Поскольку только общими усилиями (военными, экономическими, дипломатическими) можно заставить остановить российское "влечение войны" без тормозов", – отметила Олеся Яхно.

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