Захід відкрив Путіну "вікно можливостей: експерт приголомшив тривожним сценарієм для українців

Росія змінює тактику повітряних атак по Україні, роблячи дедалі більшу ставку на балістичні ракети, реактивні безпілотники та дрони-ракети "Бандероль". Водночас Москва може спробувати завдати ударів по українській енергетиці вже найближчим часом. Про це в коментарі РБК-Україна заявив військовослужбовець ЗСУ та військово-політичний експерт Олександр Мусієнко.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, Київ залишається однією з головних цілей російських атак. Водночас окупанти також активно цікавляться Запоріжжям, Харковом і Дніпром. Серед потенційних цілей — логістичні вузли, об'єкти оборонної промисловості та інфраструктура, від якої залежить нормальна робота міст. Особливе занепокоєння експерта викликає збільшення частоти балістичних ударів. Якщо раніше Росія проводила близько 3–4 масштабних атак на місяць, то тепер їх може бути вже 5–6, паралельно з щоденними поодинокими запусками.

"Якщо говорити про 2, 3, 4, 5 ракет, то ворог практично кожну добу може завдавати ударів", — зазначив Мусієнко.

На його думку, Росія намагається скористатися певним "вікном можливостей", зокрема на тлі очікування Україною нових ракет-перехоплювачів PAC-3 для комплексів Patriot.

Водночас РФ дедалі активніше використовує реактивні дрони та "Бандеролі". Мусієнко пояснює це прагненням ускладнити роботу української ППО. Такі цілі складніше перехоплювати мобільним вогневим групам, тому важливу роль відіграватимуть зенітно-ракетні комплекси та авіація.

Експерт також не виключає ударів по енергетичних об'єктах уже зараз, не чекаючи початку холодів. За його словами, Росія наразі використовує ракети у міру їхнього виробництва, однак може скористатися моментом, коли Україна очікує посилення протиповітряної оборони.

Окремо Мусієнко розповів про удари Сил оборони по Новоросійську. Однією з цілей, за його словами, були російські кораблі — носії крилатих ракет "Калібр".

Портал "Коментарі" вже писав, що компанія SpaceX планує змінити умови використання супутникового інтернету Starlink для акаунтів, оформлених у Польщі. Нові правила можуть створити проблеми передусім для приватних і волонтерських терміналів, які використовуються в Україні, зокрема військовими, медиками та цивільними.