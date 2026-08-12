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Запад открыл Путину "окно возможностей: эксперт ошеломил тревожным сценарием для украинцев

Военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что Россия наращивает применение баллистики и реактивных дронов, пытаясь перегрузить украинскую ПВО

12 августа 2026, 16:20
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Клименко Елена

Россия меняет тактику воздушных атак по Украине, делая растущую ставку на баллистические ракеты, реактивные беспилотники и дроны-ракеты "Бандероль". В то же время Москва может попытаться нанести удары по украинской энергетике уже в ближайшее время. Об этом в комментарии РБК-Украина заявил военнослужащий ВСУ и военно-политический эксперт Александр Мусиенко.

Запад открыл Путину "окно возможностей: эксперт ошеломил тревожным сценарием для украинцев

Фото: из открытых источников

По его словам, Киев остается одной из главных целей российских атак. В то же время оккупанты также активно интересуются Запорожьем, Харьковом и Днепром. Среди потенциальных целей – логистические узлы, объекты оборонной промышленности и инфраструктура, от которой зависит нормальная работа городов. Особую обеспокоенность эксперта вызывает увеличение частоты баллистических ударов. Если раньше Россия проводила около 3-4 масштабных атак в месяц, то теперь их может быть уже 5-6, параллельно ежедневным единичным запускам.

"Если говорить о 2, 3, 4, 5 ракетах, то враг практически каждые сутки может наносить удары", — отметил Мусиенко.

По его мнению, Россия пытается воспользоваться определенным "окном возможностей", в частности, на фоне ожидания Украиной новых ракет-перехватчиков PAC-3 для комплексов Patriot.  

В то же время, РФ все активнее использует реактивные дроны и "Бандероли". Мусиенко объясняет это стремлением усложнить работу украинского ПВО. Такие цели сложнее перехватывать мобильные огневые группы, поэтому важную роль будут играть зенитно-ракетные комплексы и авиация.  

Эксперт также не исключает ударов по энергетическим объектам уже сейчас, не дожидаясь начала холодов. По его словам, Россия использует ракеты по мере их производства, однако может воспользоваться моментом, когда Украина ожидает усиления противовоздушной обороны.

Отдельно Мусиенко рассказал об ударах сил обороны по Новороссийску. Одной из целей, по его словам, были российские корабли – носители крылатых ракет "Калибр".

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