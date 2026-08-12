Маск підготував новий пекельний удар для ЗСУ: яке цинічне рішення зіграє на руку Путіну

Компанія SpaceX планує змінити умови використання супутникового інтернету Starlink для акаунтів, оформлених у Польщі. Нові правила можуть створити проблеми передусім для приватних і волонтерських терміналів, які використовуються в Україні, зокрема військовими, медиками та цивільними.

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За інформацією польського видання Money.pl, Польщу виключили з переліку держав, які належать до так званої "європейської зони" Starlink. Через це термінали, придбані в Польщі, але постійно використовувані за її межами, зможуть працювати в роумінгу без додаткових процедур лише протягом 30 днів.

Для нових користувачів обмеження вже почали діяти з липня, а власники терміналів, які користуються сервісом зараз, зіткнуться з новими правилами з 17 серпня.

Раніше переміщення Starlink між більшістю країн європейської зони, серед яких Чехія, Словаччина, Литва та Румунія, не вважалося використанням сервісу за кордоном. Тепер Польща до цього переліку не входить.

SpaceX офіційно не пояснила причини такого рішення. У Польщі припускають, що воно може бути пов'язане як із боротьбою компанії проти нелегального перепродажу терміналів, так і з публічним конфліктом Ілона Маска та глави польського МЗС Радослава Сікорського щодо підтримки України.

Водночас важливо, що нововведення не повинні поширюватися на термінали, які польська держава централізовано закупила та передала Україні. За наявними даними, Польща придбала для України понад 20 тисяч комплектів Starlink і продовжує оплачувати їхнє використання.

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