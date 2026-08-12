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Маск подготовил новый адский удар для ВСУ: какое циничное решение сыграет на руку Путину

Компания Илона Маска официально не объяснила, почему решила изменить правила

12 августа 2026, 00:50
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Клименко Елена

Компания SpaceX планирует изменить условия использования спутникового интернета Starlink для аккаунтов, оформленных в Польше. Новые правила могут создать проблемы прежде всего для частных и волонтерских терминалов, которые используются в Украине, в частности, военными, медиками и гражданскими.

Маск подготовил новый адский удар для ВСУ: какое циничное решение сыграет на руку Путину

Фото: из открытых источников

По информации польского издания Money.pl, Польшу исключили из перечня государств, принадлежащих к так называемой "европейской зоне" Starlink. Поэтому терминалы, приобретенные в Польше, но постоянно используемые за ее пределами, смогут работать в роуминге без дополнительных процедур только в течение 30 дней.

Для новых пользователей ограничения уже начали действовать с июля, а владельцы терминалов, пользующихся сейчас сервисом, столкнутся с новыми правилами с 17 августа.

Ранее движение Starlink между большинством стран европейской зоны, среди которых Чехия, Словакия, Литва и Румыния, не считалось использованием сервиса за рубежом. Теперь Польша в этот список не входит.  

SpaceX официально не объяснила причины такого решения. В Польше предполагают, что оно может быть связано как с борьбой компании против нелегальной перепродажи терминалов, так и с публичным конфликтом Илона Маска и главы польского МИД Радослава Сикорского по поддержке Украины.

В то же время, важно, что нововведения не должны распространяться на терминалы, которые польское государство централизованно закупило и передало Украине. По имеющимся данным, Польша приобрела для Украины более 20 тысяч комплектов Starlink и продолжает оплачивать их использование.

Портал "Комментарии" уже писал, что Россия демонстрирует готовность к продолжению войны против Украины по меньшей мере до 2028 года. Одним из главных сигналов этого является подготовка Кремля к масштабному пополнению армии после выборов в РФ. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. Подобный сценарий он называл одним из базовых вариантов развития войны еще раньше.



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