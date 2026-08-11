Путін не збирається зупинятися: експерт приголомшив правдою про тривалість війни в Україні

Росія демонструє готовність до продовження війни проти України щонайменше до 2028 року. Одним із головних сигналів цього є підготовка Кремля до масштабного поповнення армії після виборів у РФ. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Подібний сценарій він називав одним із базових варіантів розвитку війни ще раніше.

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За словами Коваленка, російська влада вже формує плани щодо залучення кількох сотень тисяч нових військових у поточному році. Подальше поповнення армії може знадобитися і у 2027-му, якщо Кремль збереже курс на виснажливу війну.

"Путін обрав шлях продовження воєнних дій проти України", — наголошував Коваленко.

На думку керівника ЦПД, показовою є й ситуація з російськими виборами. Політичні сили, допущені до кампанії, фактично підтримують продовження бойових дій, тоді як партію "Яблуко", яка виступає проти війни, усунули від участі. Коваленко називав це свідченням того, що Кремль не хоче демонструвати суспільству реальний запит на припинення війни.

Водночас усередині Росії немає повної єдності щодо продовження агресії. За оцінкою Коваленка, частина економістів, які мають доступ до російського керівництва, виступає проти вилучення працездатних чоловіків з економіки та їхнього відправлення на фронт.

Однак інтереси військових, силового блоку та частини бізнесу, який отримує прибутки від війни, штовхають Кремль у протилежному напрямку.

Портал "Коментарі" вже писав, що колишній російський військовий і засуджений в Україні за терористичну діяльність Ігор Гіркін прогнозує нове масштабне загострення для Росії вже восени. За його словами, Україна може посилити удари по найбільших військових, промислових та політичних центрах РФ.