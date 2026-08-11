Відповідати не буде чим: у Росії вже не намагаються приховати паніку через масовані атаки України

Колишній російський військовий і засуджений в Україні за терористичну діяльність Ігор Гіркін прогнозує нове масштабне загострення для Росії вже восени. За його словами, Україна може посилити удари по найбільших військових, промислових та політичних центрах РФ.

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Про це Гіркін написав у листі, оприлюдненому у його Telegram-каналі. Він зазначив, що після першого шоку від українських атак російська система частково змогла адаптуватися. Однак, на його думку, нинішній період відносної стабілізації буде нетривалим.

"Через недовгий час очікується чергове підвищення градуса з боку ворога", — заявив Гіркін.

Він прогнозує, що Росію можуть очікувати масовані та регулярні ракетні удари по ключових військово-політичних і промислових об'єктах.

Окремо Гіркін звернув увагу на поєднання ракетних атак із масштабним використанням безпілотників. На його думку, саме дрони можуть стати важливим інструментом для виснаження російської протиповітряної оборони.

За його оцінкою, масовані запуски безпілотників здатні перевантажувати російські системи ППО, змушуючи їх витрачати ресурси та поступово втрачати спроможність захищати важливі об'єкти.

При цьому Гіркін вважає, що Москва має дедалі менше можливостей для ефективної відповіді на українські удари. На його думку, російська влада фактично вичерпує традиційні інструменти протидії.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія навряд чи погодиться на змістовні переговори, доки зберігатиме можливість завдавати Україні балістичних ударів. Таку оцінку висловив політолог Євген Магда, коментуючи висновки Інституту вивчення війни.