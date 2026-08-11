Отвечать будет нечем: в России уже не пытаются скрыть панику из-за массированных атак Украины

Бывший российский военный и осужденный в Украине за террористическую деятельность Игорь Гиркин прогнозирует новое масштабное обострение для России уже осенью. По его словам, Украина может усилить удары по крупнейшим военным, промышленным и политическим центрам РФ.

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Об этом Гиркин написал в письме, обнародованном в его Telegram-канале. Он отметил, что после первого шока от украинских атак российская система отчасти смогла адаптироваться. Однако, по его мнению, нынешний период относительной стабилизации будет непродолжительным.

"Через недолгое время ожидается очередное повышение градуса со стороны врага", — заявил Гиркин.

Он прогнозирует, что Россию могут ожидать массированные и регулярные ракетные удары по ключевым военно-политическим и промышленным объектам.

Отдельно Гиркин обратил внимание на сочетание ракетных атак с масштабным использованием беспилотников. По его мнению, именно дроны могут стать важным инструментом для истощения российской противовоздушной обороны.

По его оценке, массированные запуски беспилотников способны перегружать российские системы ПВО, заставляя их тратить ресурсы и постепенно упускать возможность защищать важные объекты.

При этом Гиркин считает, что Москва имеет все меньше возможностей для эффективного ответа на украинские удары. По его мнению, российские власти фактически исчерпывают традиционные инструменты противодействия.

Портал "Комментарии" уже писал, что Россия вряд ли согласится на содержательные переговоры, пока будет сохранять возможность наносить Украине баллистические удары. Такую оценку высказал политолог Евгений Магда, комментируя заключение Института изучения войны.