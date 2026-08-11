Путин не собирается останавливаться: эксперт ошеломил правдой о продолжительности войны в Украине

Россия демонстрирует готовность к продолжению войны против Украины, по меньшей мере, до 2028 года. Одним из главных сигналов этого является подготовка Кремля к масштабному пополнению армии после выборов в РФ. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. Подобный сценарий он называл одним из базовых вариантов развития войны еще раньше.

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По словам Коваленко, российские власти уже формируют планы по привлечению нескольких сотен тысяч новых военных в текущем году. Дальнейшее пополнение армии может потребоваться и в 2027-м, если Кремль сохранит курс на изнурительную войну.

"Путин избрал путь продолжения военных действий против Украины", — подчеркивал Коваленко.

По мнению руководителя ЦПИ, показательна и ситуация с российскими выборами. Политические силы, допущенные к кампании, фактически поддерживают продолжение боевых действий, тогда как партия "Яблоко", выступающая против войны, была отстранена от участия. Коваленко называл это свидетельством того, что Кремль не хочет демонстрировать обществу реальный запрос на прекращение войны.

В то же время, внутри России нет полного единства относительно продолжения агрессии. По оценке Коваленко, часть экономистов, имеющих доступ к российскому руководству, выступает против изъятия трудоспособных мужчин из экономики и их отправки на фронт.

Однако интересы военных, силового блока и части бизнеса, получающего доходы от войны, толкают Кремль в противоположном направлении.

Портал "Комментарии" уже писал, что бывший российский военный и осужденный в Украине за террористическую деятельность Игорь Гиркин прогнозирует новое масштабное обострение для России уже осенью. По его словам, Украина может усилить удары по крупнейшим военным, промышленным и политическим центрам РФ.