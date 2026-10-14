Захід України під ударом: після «прильоту» в магазин є загиблі і важко поранені (ОНОВЛЕНО)

Російські окупаційні війська атакували Луцьк швидкісним реактивним безпілотником типу "Шахед", поціливши у комерційний об'єкт цивільної інфраструктури. Внаслідок ворожого прильоту спалахнула масштабна пожежа, а кількість постраждалих мешканців уже сягнула дев'яти людей.

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Удар прийшов по павільйону місцевого підприємства. На момент вибуху всередині комерційного приміщення могли перебувати цивільні громадяни, тож рятувальники проводять невідкладні пошукові роботи паралельно із приборканням вогню.

"На жаль, внаслідок атаки реактивного ворожого шахеду маємо руйнування цивільної інфраструктури у Луцьку, — оперативно поінформував т.в.о. голови Волинської обласної військової адміністрації Роман Романюк. — Зокрема, у гуртівню європейських товарів "ЄвроГурт". Станом на зараз відомо про 6 постраждалих, 2 — у важкому стані. Імовірно, всередині павільйону також були люди".

Невдовзі очільник ОВА, який терміново вирушив на місце події, деталізував поточну ситуацію та повідомив про зростання кількості поранених унаслідок ворожого нальоту. За його словами, медики надають допомогу вже дев'ятьом постраждалим, серед яких є пацієнти у вкрай важкому стані.

"На жаль, маємо складну ситуацію. Реактивний шахед. 9 постраждалих, кілька важких, — зазначив керівник області Роман Романюк. — Є припущення, що були і працівники, і відвідувачі в приміщенні. Наразі основне завдання — локалізувати вогонь".

Він також окремо акцентував, що атакований складський комплекс є виключно мирним об'єктом.

"Цей об'єкт не мав жодного стосунку ні до військової, ні до критичної інфраструктури", — підкреслив посадовець.

Водночас інформація щодо можливого ураження сусідніх складів місцевої книгарні поки що не підтверджується.

Вибухова хвиля від прильоту реактивного дрона також зачепила житлові квартали міста. Як повідомив секретар Луцької міської ради Андрій Разумовський, зафіксовано пошкодження житлового будинку на одній із міських вулиць, де внаслідок вибитого вікна також є травмовані особи. На місці інциденту розгорнуто штаб ліквідації наслідків, працюють медики, поліція та загони ДСНС.

ОНОВЛЕНО о 14:44: "Поліцейські працюють на місцях влучань у Луцьку, відомо про чотирьох загиблих.

Сьогодні під час чергової атаки ворожих БпЛА на Волинь у Луцьку загорілося приміщення одного з продуктових магазинів. Відомо про чотирьох загиблих та десять травмованих.

Також пошкоджено будинок на проспекті Соборності. Попередньо, травмовано двох людей, серед них — дитина.

На місцях подій працюють поліцейські та інші екстрені служби. Правоохоронці допомагають постраждалим, забезпечують охорону публічного порядку та документують наслідки ворожої атаки.

Для оперативної допомоги громадянам поліція розгорнула намети, куди люди можуть звернутися по допомогу".

15:15: у міськраді повідомили, що загиблих вже 5 людей.

ДСНС України о 15:47: "Шестеро людей загинули, ще 12 поранені, зокрема дитина, внаслідок російського удару по цивільних об’єктах у Луцьку! На місцях обстрілів продовжують працювати підрозділи ДСНС. Рятувальники вже ліквідували пожежу в гуртівні та продовжують надавати допомогу на локаціях, де є постраждалі".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що відключення Старлінку для України може повністю осліпити ППО.